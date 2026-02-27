Torna lo sbaracco, una giornata di sconti e shopping nei negozi del pordenonese

Sconti fino all’80%, tavoli espositivi all’aperto e un’intera giornata dedicata allo shopping di prossimità. Sabato 28 febbraio 2026 torna “Lo Sbaracco”, il grande evento di fine stagione promosso da Confcommercio Pordenone insieme all’associazione Sviluppo e Territorio (C’entro Anch’io), coinvolgendo i comuni di Pordenone, Cordenons, Roveredo in Piano e Sacile.



L’iniziativa, che si svolgerà in un’unica data, rappresenta il tradizionale “saldo dei saldi” di fine stagione, con l’obiettivo di sostenere il commercio di vicinato e valorizzare i centri urbani come luoghi di incontro e socialità.

Oltre venti attività a Pordenone

Nel capoluogo sono più di venti le attività commerciali che hanno aderito all’evento. Negozi e boutique allestiranno i propri spazi espositivi con tavoli lungo corso Vittorio Emanuele e corso Garibaldi, trasformando le vie del centro in un vero e proprio mercato a cielo aperto.



Abbigliamento, accessori, pelletteria, calzature, arredo e oggettistica saranno protagonisti di una giornata che offrirà occasioni importanti per chi è alla ricerca dell’affare, ma anche per chi desidera dare un primo sguardo alle nuove collezioni in arrivo.

Adesioni in crescita anche nei comuni limitrofi

Riscontro positivo anche negli altri comuni coinvolti. A Cordenons e Sacile si registrano numerose partecipazioni, mentre per la prima volta entra nel circuito dell’iniziativa anche Roveredo in Piano, con una ventina di attività aderenti.



Proprio a Roveredo l’offerta si amplia ulteriormente: oltre ai negozi tradizionali, le promozioni interesseranno anche il settore dei servizi, dalla ristorazione ai bar, passando per centri estetici, cartolerie e fiorerie, ampliando così l’impatto dell’evento sull’intero tessuto economico locale.

Un format vincente per rilanciare il commercio di prossimità

Dopo il successo dell’edizione estiva dello scorso settembre, l’appuntamento invernale conferma un format capace di attrarre cittadini e visitatori.



La lista completa delle attività aderenti è disponibile sui siti ufficiali di Sviluppo e Territorio e Confcommercio Pordenone, oltre che sui rispettivi canali social. Sabato 28 febbraio, dunque, le vetrine si svuoteranno per fare spazio alle occasioni, trasformando i centri cittadini in una grande festa dello shopping locale.