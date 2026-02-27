Incendio a Manzano, in fiamme capannone di 1.200 metri quadrati

Incendio in un capannone in via del Cristo a Manzano.

Incendio questa mattina poco dopo le 8 e 30 in via del Cristo a Manzano. Le fiamme hanno interessato un capannone e un’abitazione situata nelle immediate vicinanze, per un’area di circa 1200 metri quadrati.. La presenza di materiale in legno, che ha alimentato rapidamente il rogo generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con diversi mezzi per circoscrivere le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse ulteriormente alle strutture circostanti. In corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza. In via precauzionale è stato attivato anche l’elicottero della SORES non risultano comunque persone coinvolte né feriti. Restano ora da chiarire le cause dell’incendio. Al termine delle operazioni di spegnimento, saranno avviati gli accertamenti tecnici per ricostruire l’origine del rogo.