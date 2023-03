Ritrovati ordigni bellici.

Sono stati ben 24 gli ordigni bellici inesplosi ritrovati ieri pomeriggio a Porpetto, in località Pampaluna. Si tratta di manufatti di 30 centimetri di lunghezza e 10 di diametro, che risalgono alla prima guerra mondiale.

I carabinieri di Torviscosa si sono occupati della messa in sicurezza; l’area del ritrovamento è stata delimitata ed è soggetta a vigilanza; è stato ovviamente richiesto l’intervento degli artificieri per la bonifica.

Non è la prima volta che a Pampaluna vengono trovati residuati bellici: qualche anno fa, un agricoltore arando il campo aveva trovato 4 bombe di mortaio; nel 2019, sempre in periodo di aratura, altri sei proiettili di artiglieria. In quell’area, infatti, un tempo sorgeva una polveriera, distrutta dopo la rotta di Caporetto.