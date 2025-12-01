Vandali in azione all’Istituto Agrario di Pozzuolo del Friuli.

Vandali in azione all’Istituto Agrario “Stefano Sabbadini” di Pozzuolo del Friuli, un raid fotocopia di quello messo in atto poche settimane fa. Stamattina, sul posto, sono intervenuti i carabinieri di Mortegliano: secondo le prime ricostruzioni, tra le 14 del 29 novembre e stamattina alle 7, ignoti hanno danneggiato il dispositivo di sicurezza dell’interruzione di energia elettrica, causando un malfunzionamento del frigorifero e il conseguente deperimento delle derrate alimentari che vi erano conservate.