Rapina alla fermata del bus a Zompicchia di Codroipo.

Momenti di paura, nel pomeriggio di oggi, 1 dicembre, per un tunisino di 21 anni che ha subito una rapina alla fermata del bus di Zompicchia di Codroipo. Il giovane, residente a Pordenone, ha denunciato alla locale stazione dei carabinieri di essere stato avvicinato da sei ragazzi, probabilmente di origine nordafricana, che lo hanno minacciato col coltello e lo hanno colpito con un pugno al volto, intimandogli di dare loro portafoglio e cellulare. Il 21enne è riuscito a divincolarsi e a scappare senza consegnare nulla, ma gli aggressori, prima di darsi anche loro alla fuga, gli hanno portato via il berretto di marca che indossava.