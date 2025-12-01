Presentato il Giro d’Italia 2026: ecco la tappa in Friuli in omaggio al 50° del terremoto

La tappa in Friuli del Giro d’Italia 2026.

E’ stato presentato ufficialmente oggi il percorso del 109esimo Giro d’Italia, che, dall’8 al 31 maggio 2026, attraverserà il Paese: la carovana rosa passerà anche in Friuli, con una tappa che rende omaggio al 50esimo anniversario del terremoto.

La tappa nella nostra regione sarà la ventesima, l’ultima, prima del gran finale a Roma: l’appuntamento è per sabato 30 maggio 2026 con i ciclisti che affronteranno 199 chilometri, con partenza da Gemona del Friuli, cittadina simbolo del sisma del 1976, per attraversare il cratere del terremoto del Friuli e poi scalare due volte il Piancavallo con un circuito che tocca il Lago di Barcis (l’ultima volta vinse Pantani, nel 1998 prima di conquistare quel Giro).

I ciclisti passeranno quindi per Venzone, Bordano, Osoppo, Buja, Artegna, Tarcento, Nimis, Tricesimo, Colloredo di Monte Albano, Majano, Forgaria, Anduins, Vito d’Asio, Clauzetto, Travesio, Meduno, Maniago, Montereale Valcellina e Aviano per poi affrontare la prima scalata al Piancavallo, scendere al Lago di Barcis, e di nuovo risalire.

Mappa dal sito giroditalia.it