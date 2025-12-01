Presentato il Giro d’Italia 2026: ecco la tappa in Friuli in omaggio al 50° del terremoto

1 Dicembre 2025

di Paola Tissile

La tappa in Friuli del Giro d’Italia 2026.

E’ stato presentato ufficialmente oggi il percorso del 109esimo Giro d’Italia, che, dall’8 al 31 maggio 2026, attraverserà il Paese: la carovana rosa passerà anche in Friuli, con una tappa che rende omaggio al 50esimo anniversario del terremoto.

La tappa nella nostra regione sarà la ventesima, l’ultima, prima del gran finale a Roma: l’appuntamento è per sabato 30 maggio 2026 con i ciclisti che affronteranno 199 chilometri, con partenza da Gemona del Friuli, cittadina simbolo del sisma del 1976, per attraversare il cratere del terremoto del Friuli e poi scalare due volte il Piancavallo con un circuito che tocca il Lago di Barcis (l’ultima volta vinse Pantani, nel 1998 prima di conquistare quel Giro).

I ciclisti passeranno quindi per Venzone, Bordano, Osoppo, Buja, Artegna, Tarcento, Nimis, Tricesimo, Colloredo di Monte Albano, Majano, Forgaria, Anduins, Vito d’Asio, Clauzetto, Travesio, Meduno, Maniago, Montereale Valcellina e Aviano per poi affrontare la prima scalata al Piancavallo, scendere al Lago di Barcis, e di nuovo risalire.

Mappa dal sito giroditalia.it

