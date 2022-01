Il cambio insegna all’ipermercato Bennet a Pradamano.

Trattativa in stato avanzato per il passaggio di proprietà del centro commerciale Bennet di Pradamano al gruppo Tosano. Una notizia confermata anche dallo stesso ufficio stampa della catena dello storico ipermercato, in procinto di cedere il punto vendita friulano.

Al posto dell’insegna Bennet, comparirà presto quella del gruppo veneto Tosano. Come ha confermato anche dall’ufficio marketing di Bennet, non sarà ceduta la galleria commerciale. Per quanto riguarda i dipendenti, non dovrebbe esserci alcun effetto: i lavoratori – un centinaio in totale – dovrebbero mantenere il proprio posto e con lo stesso tipo di contratto.

