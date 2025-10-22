In Friuli torna Aperisposi: due giorni per sognare il matrimonio perfetto

Appuntamento a Lovaria di Pradamano con Aperisposi.

L’eleganza senza tempo incontra l’amore contemporaneo: torna per la quarta edizione l’atteso appuntamento con “Aperisposi”, l’evento dedicato al mondo del matrimonio, che si terrà l’8 e 9 novembre nella suggestiva cornice di Villa Merlo Dragoni, dimora storica a Lovaria di Pradamano.

Due giornate all’insegna dell’ispirazione e della convivialità, pensate da Anna e Luca di Mimì Street Catering per future spose e sposi. Aperisposi non è la classica fiera nuziale, ma un’esperienza raffinata e coinvolgente, dove la pianificazione del grande giorno si intreccia con momenti di incontro, degustazioni e sfilate.

Due giornate su prenotazione (dalle 10.00 alle 18.00) per vivere in anteprima l’atmosfera del giorno del matrimonio, tra eleganza, creatività e passione dove i protagonisti saranno tutti professionisti del territorio: atelier, catering, flower designer, fotografi e videomaker, grafici, truccatori e hair stylist, musicisti e fornitori specializzati, pronti a condividere idee, tendenze e suggerimenti per rendere ogni matrimonio unico e su misura.

La location e l’atmosfera.

La location, una villa nobiliare edificata tra la fine del 1500 e gli inizi del 1600 e restaurata nel XVII secolo, accoglierà le coppie in un contesto suggestivo e autentico. Qui, in un clima intimo e curato, sarà possibile incontrare un team di professionisti affiatato e scoprire dal vivo le diverse anime che rendono ogni matrimonio unico.

L’atmosfera incantata della villa farà da palcoscenico a degustazioni, défilé di abiti da sposa e da cerimonia e performance live. Un’occasione perfetta per scoprire le novità del settore wedding e vivere un fine settimana tra eleganza, creatività e romanticismo. “L’obiettivo di Aperisposi è offrire alle coppie una sorta di “prova generale” del giorno del matrimonio, un’anteprima emozionante e concreta di quel giorno speciale trasmettendo la cura, l’armonia e la passione che mettiamo in ogni dettaglio”, spiegano Anna e Luca, ideatori dell’evento.

Momenti speciali e professionisti del wedding

Tra gli appuntamenti più attesi, su prenotazione, sabato 8 novembre alle 18.00, la sfilata di abiti da sposa e cerimonia firmati Melanie Zulli, che porterà in passerella creazioni sartoriali eleganti e su misura. Domenica 9 novembre, alle ore 19:00, la cena degustazione a cura di Mimì Street Catering, un’occasione per assaporare un menu creato con cura per rendere ogni matrimonio un evento indimenticabile