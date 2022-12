Vandali in azione a Premariacco

Le pecore sono finite dappertutto: sui gradini della chiesa, sui bidoni dell’immondizia, perfino sulla copertura di una pensilina della fermata della corriera. Dappertutto, tranne dove dovevano stare: nel presepe.

I vandali hanno preso di mira la Natività allestita per Natale a Premariacco, spostando le statuine in giro per il paese. Un atto che forse voleva essere goliardico, ma che i residenti non hanno per nulla apprezzato: nessuno, infatti, ha preso il fatto con leggerezza e tra un “vergogna” e un “vandali maleducati”, c’è chi invita gli autori del gesto a trovare qualcosa di maggiormente costruttivo da fare.