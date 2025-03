Torna la Mascarade di Remanzâs.

C’è fermento a Remanzacco nei giorni che precedono la tradizionale Mascarade di Remanzâs, manifestazione da tutta la comunità che ogni anno celebra il Carnevale con un programma ricco di eventi. L’evento è organizzato dal Comune di Remanzacco, con la collaborazione della Pro Loco di Remanzacco.

Si comincia sabato 15 marzo alle ore 20.45, all’Auditorium comunale G. De Cesare, con lo spettacolo della compagnia Teatro dei Pazzi, che metterà in scena la commedia brillante “Quel fremito d’amor”. La giornata di domenica 16 marzo sarà interamente dedicata ai festeggiamenti carnevaleschi. La mattinata si apre alle ore 10 alla Galleria comunale d’Arte “A. Gallussi”, all’interno del Municipio, con il laboratorio creativo “Il vestito di Arlecchino”, simpatica attività che inviterà i bambini a cimentarsi con la tecnica del mosaico. Nel pomeriggio, dalle ore 14, il paese si animerà con l’esibizione itinerante del “Duo Ma’Mè Circus”, che incanterà grandi e piccoli con spettacoli di bolle, trampoli e magia.

Il programma del Carnevale a Remanzacco e la tradizionale sfilata dei carri.

Il momento più atteso della manifestazione si terrà alle ore 14.30, con la tradizionale sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati che attraverserà le strade principali di Remanzacco, da via De Gasperi a via Roma, fino a Piazza Paolo Diacono. Ad aprire il corteo saranno moto e auto d’epoca messe a disposizione dal Moto Museo di Roberto Tonutti, seguite dai colorati carri e dai gruppi in maschera che daranno vita a uno spettacolo di musica e divertimento Ad accompagnare la sfilata la Banda Titolare di Orzano e il gruppo folcloristico Chei di Bocâl, custode delle tradizioni locali.

Durante il pomeriggio sarà disponibile un servizio di trucco artistico per bambini e adulti, a cura di Ursus animazione e spettacolo. Alle ore 16.30, in piazza Paolo Diacono, si terrà il tradizionale dialogo tra Bocâl e Cresime, un momento tipico del Carnevale locale che affonda le sue radici nella cultura popolare. A seguire, la premiazione dei carri allegorici e dei gruppi partecipanti alla sfilata. L’evento sarà condotto da Roberto Baita. Per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, la statale SS 54 Udine-Cividale resterà chiusa al traffico dalle ore 14 alle ore 19, con possibilità di parcheggio lungo le vie laterali.

Una tradizione che unisce la comunità.

“Il Carnevale rappresenta per la nostra comunità una tradizione importante, capace ogni anno di unire e coinvolgere generazioni diverse grazie a un programma ricco di appuntamenti per grandi e piccoli – commenta il sindaco di Remanzacco, Daniela Briz -. Ringrazio i tanti volontari che con la loro collaborazione rendono possibile questa grande festa, offrendo ad ogni edizione l’occasione di vivere il paese con spirito di comunità e allegria. Un ringraziamento alle educatrici e ai bambini, con le loro famiglie, del nido d’infanzia Arcobaleno di Cerneglons e all’Associazione Genitori scuole Remanzacco, che con la loro presenza alla sfilata arricchiscono di colore, allegria e fantasia la nostra tradizionale mascherata. Invito tutti a partecipare e a godersi questa giornata all’insegna della tradizione e del divertimento, perché il Carnevale è anche un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e valorizzare il nostro territorio”.