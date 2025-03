Il concorso dei giovani talenti pasticcieri cerca un giudice

Cercasi giudici volontari per il contest più dolce che ci sia dedicato ai giovani talenti pasticcieri del Friuli

Sono aperte le candidature per la nuova figura di giurato che quest’anno si aggiunge alla formazione dei valutatori della terza edizione i Bakery and Pastry Students Awards, il contest di Etica del Gusto che vede protagonisti i migliori studenti delle classi quarte e quinte degli istituti alberghieri e scuole professionali del mondo food. I ragazzi si sfideranno il 2 aprile prossimo, nella prestigiosa sede dell’associazione a Pasian di Prato, nella preparazione di un dolce che sarà loro indicato dagli organizzatori. I 2 vincitori si aggiudicheranno una borsa di studio per la partecipazione ad un percorso di formazione verticale altamente professionalizzante in Etica Academy e uno stage retribuito di 6 mesi nella scuola di formazione di Etica del Gusto.

Come candidarsi.

Novità di quest’anno del contest è l’istituzione di una nuova figura nella giuria che dovrà votare la migliore proposta degli studenti finalisti: gli organizzatori hanno deciso di accostare alla giuria di qualità composta dal presidente dell’associazione Etica del Gusto Gianfranco Cassin, dal giornalista Claudio De Min, e da tre personaggi del mondo food ancora top secret, un consumatore che sarà scelto tra chi si candiderà al ruolo di “giurato popolare” compilando questo modulo di adesione.

Il prescelto seguirà dal vivo il contest nella mattinata del 2 aprile, nella sede di Etica del Gusto a Pasian di Prato, assaggerà le proposte dei finalisti e sarà chiamato ad esprimere la sua preferenza. Il termine ultimo per la presentazione della candidatura a giurato è il 20 marzo. L’iniziativa che giunge alla 3^ edizione e di anno in anno ha assunto una rilevanza sempre maggiore, è sostenuta dall’Istituto di Credito PrimaCassa FVG e da Fondazione Friuli.