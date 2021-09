Documento d’intenti nato a Resia da due imprese operanti in montagna.

A Resia nasce il manifesto per le terre alte del Friuli Venezia Giulia per sostenere alcune certezze a partire da fatti concreti già realizzati in epoca recente, a testimonianza che nelle aree montane della regione si può vivere, abitare stabilmente e fare impresa.

L’iniziativa è stata pensata come “Montagna Rock, un manifesto per la montagna” e ha come primo motore trainante la dinamica società di comunicazioni Froogs, editore dell’agenzia di stampa Ti Lancio con una partecipazione tutta al femminile e una nuovissima sede a Resia che sarà inaugurata il 15 settembre, ed Eurolls, l’azienda internazionale produttrice di rulli in acciaio e carburo di tungsteno che ha deciso di implementare i suoi investimenti in montagna, con realizzazioni da aggiungersi all’insediamento già presente a Villa Santina e al quartier generale di Attimis.

Sette i punti che qualificano “Montagna Rock”, a partire da una tesi di cui i promotori sono l’esempio concreto, ovvero che in montagna si può fare impresa. Il manifesto, muovendo da un presente interessante, guarda anche a un futuro ancora più attraente. Sottolinea, perciò, che le “priorità sono le infrastrutture” e che “le aziende in montagna devono offrire lavori sfidanti, ricchi di stimoli ai giovani che vogliono investire il loro tempo”.

