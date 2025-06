La Tana in Val Resia riapre ai visitatori.

In val Resia riapre La Tana, storica struttura torna a vivere grazie all’entusiasmo e alla visione di una giovane. Fabiana Deretti, originaria di Udine, ha raccolto la sfida lanciata dal Comune di Resia partecipando al bando per la gestione della struttura, e da oggi è ufficialmente la nuova gestrice.

La struttura, un tempo casermetta militare degli alpini, è stata negli anni riconvertita in un centro visite, una piccola foresteria e un punto di riferimento per escursioni, eventi e attività immersi nella straordinaria biodiversità e nella natura incontaminata del parco naturale delle Prealpi Giulie e della riserva di biosphera mab UNESCO AlpiGiulie.



Fabiana ha presentato un progetto gestionale che ruota attorno a tre parole chiave: accoglienza, scoperta ed emozione. Una proposta che ha convinto l’amministrazione comunale e che ora punta a rilanciare La Tana come luogo di incontro per appassionati di natura, escursionisti e famiglie, in un’ottica di turismo sostenibile e valorizzazione del territorio.

Il sindaco di Resia, Anna Micelli, ha portato il suo personale augurio alla nuova gestrice, a nome di tutta la comunità. Non solo istituzioni, ma anche imprenditori e operatori turistici della valle hanno manifestato il loro sostegno, offrendo collaborazione per costruire una rete solida che favorisca lo sviluppo del turismo in Val Resia, sempre nel rispetto dell’ambiente e delle tradizioni locali.