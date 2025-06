Il libero dedicato a Mario Mascagni.

Anbima FVG, nell’anno di festeggiamenti per i 70 anni dalla propria fondazione, è lieta di annunciare la presentazione del libro “Mario Mascagni: Vita, Musica e Direzione-il periodo udinese”, un volume inedito che celebra la figura di Mario Mascagni, compositore, didatta e direttore d’orchestra di grande rilievo nella storia musicale di Udine e del Friuli Venezia Giulia.



L’evento si terrà presso la Sala Convegni Fondazione Friuli – Palazzo Antonini-Stringher – Via Gemona 1 – Udine – sabato 21 giugno alle ore 10.30

Un’opera che rende omaggio a un pioniere della musica friulana

A cura del Professor Roberto Calabretto, esperto di musicologia, il libro rappresenta la prima grande opera biografica su Mascagni, una figura centrale nella fondazione della Banda Cittadina di Udine e tra i primi direttori del Conservatorio di Udine. Il volume nasce da una ricerca approfondita che ha raccolto materiali provenienti da archivi storici e bandistici, oltre a testimonianze dell’epoca.



Hanno inoltre collaborato alla stesura del volume il Maestro Marco Somadossi (sua l’analisi della Sinfonia per Banda di Mario Mascagni) e il musicologo Luigi Antonini Canterin.

Il valore di un lascito culturale e musicale per il nostro territorio

Questo volume non è solo una biografia, ma un vero tributo alla capacità di Mascagni di unire il mondo accademico e la cultura popolare, aprendo le porte della musica al grande pubblico e sostenendo la formazione di giovani musicisti. Con la sua visione sincretica, Mascagni ha promosso la nascita di bande musicali e istituzioni che hanno segnato profondamente la cultura friulana, rendendo la musica bandistica accessibile e radicata nella tradizione locale.

L’evento di presentazione

La presentazione sarà arricchita dalla partecipazione del Professor Roberto Calabretto e del Maestro Marco Somadossi, insieme a rappresentanti delle istituzioni culturali locali e di ANBIMA Friuli Venezia Giulia. Durante l’incontro, verranno esplorati temi legati alla vita di Mascagni e al suo impatto nel panorama musicale, con momenti dedicati al pubblico per domande e approfondimenti.

Informazioni pratiche e accesso

L’evento è aperto a tutti, con ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Saranno disponibili copie del libro per l’acquisto. Per informazioni e prenotazioni, contattare la segreteria Anbima FVG ai contatti sottostanti



Per informazioni ANBIMA FVG, Via PALMANOVA 73/N- Udine

Mail: segreteria.friulivg@anbima.it/presidenza.friulivg@anbima.it

Tel: 0432 21866 Cell. 350 1745853