Topolino e Frico fanno festa insieme nel cuore della Val Resia

Appuntamento per gli appassionati di auto d’epoca in Val Resia con il raduno delle Fiat Topolino alla Festa del Frico resiano.

Topolino e Frico nel cuore della Val Resia: domenica 17 agosto gli appassionati di auto d’epoca partiranno da Trieste alla volta di Oseacco di Resia per partecipare alla 26ª edizione della celebre Festa del Frico Resiano, autentica celebrazione gastronomica del territorio.

Il raduno, riservato a un massimo di 30 veicoli storici, avrà inizio alle ore 8:30 con il ritrovo presso il distributore Q8 a Domio. Dopo la partenza prevista per le 8:30, la carovana farà tappa per una merenda offerta dal Club prima di raggiungere, intorno alle 11:00, il piazzale Dul di Oseacco, location riservata agli equipaggi partecipanti per l’esposizione delle vetture.

Ma non sarà soltanto una giornata per motori e carrozzerie lucide: il programma, curato in collaborazione con il Comitato Pro Oseacco APS, prevede anche un momento conviviale. Alle ore 13, infatti, i conducenti dei veicoli saranno ospiti del pranzo tradizionale a base di Frico Resiano, piatto povero ma gustoso, oggi simbolo della cucina locale. Il tutto accompagnato dalle melodie tradizionali suonate dai giovani musicisti della valle, con strumenti a corda tipici della cultura resiana.

E per i più volenterosi, ci sarà anche la possibilità di cimentarsi in qualche passo di danza resiana, in un clima di festa popolare autentica e coinvolgente. L’evento rientra tra le iniziative culturali e turistiche promosse dal Club Amici della Topolino, che dal 1990 organizza il “Raduno Città di Trieste” e numerose gite volte a valorizzare il patrimonio automobilistico storico italiano.

Le iscrizioni sono aperte fino al 15 agosto e possono essere inviate via email o consegnate di persona al bar Lumiere in via Flavia 6, vista la chiusura estiva della sede del club.