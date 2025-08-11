Uffici postali aperti a Udine anche durante l’estate.

A Udine uffici postali aperti per chi resta in città in estate e a Ferragosto: anche quest’anno durante il periodo estivo Poste Italiane garantirà la presenza capillare e continuativa attraverso la rete dei 13 uffici postali della città rimanendo a disposizione dei cittadini con tutti i suoi servizi postali e finanziari.

I servizi saranno garantiti ad agosto senza alcuna variazione di orario 8.20 – 13.35 (sabato 8.20-12.35), negli uffici di Viale Forze Armate, 4, via Genova, 3, via Forni di Sotto, 43, via Tricesimo 103/5, via Veneto, 156, via Roma, 25, viale San Daniele, 92, via Bersaglio, 28, via Pozzuolo, 162, via Volturno, 62, viale Palmanova, 73/L. L’ufficio di via del Freddo, 15, per garantire un servizio con orario più flessibile, sarà aperto dalle 8.20 alle 13.35. L’ufficio di piazzale valle del But osserverà i consueti orari, mentre dal 4 al 23 agosto sarà aperto dalle 8.20 alle 13.35. Udine centro via Vittorio Veneto, sempre aperto con i consueti orari 8.20-19.05, (sabato 8.20-12.35). Nessun ufficio della città chiuderà per periodi prolungati consecutivi o intere settimane.

Poste italiane fa sapere che “al fine di facilitare l’accesso al servizio, sarà garantita la più ampia e chiara informazione ai cittadini attraverso appositi avvisi affissi negli uffici postali indicanti la variazione oraria e le sedi più vicine aperte ma anche attraverso il sito poste.it e le app aziendali”.

Nella città di Udine sono disponibili 11 ATM Postamat in funzione sette giorni su sette h24 per effettuare operazioni di prelievo denaro contante altre operazioni, come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte PostePay, interrogazioni su saldo e lista movimenti.