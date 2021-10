L’incidente stradale a Rive d’Arcano.

Incidente stradale, questo pomeriggio, poco prima delle 18, in via San Martino a Rive d’Arcano. Per causa ancora in corso di accertamento un’auto ed un furgone si sono scontrati subito dopo una curva.

Il conducente dell’auto è rimasto lievemente ferito. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco volontari del Distaccamento di San Daniele del Friuli, che si sono occupati dei soccorsi e messo in sicurezza i mezzi.

