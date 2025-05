Abbraccio-trappola in un parcheggio: sparisce la collana d’oro

Ancora un furto con la tecnica del finto abbraccio.

Stanno riprendendo piede, in Friuli, i furti con la tecnica del finto abbraccio: dopo i casi di Codroipo, Dignano e San Daniele, questa volta è capitato a Ruda: nella mattinata di lunedì 26 maggio, una donna residente in paese, nata nel 1959, si trovava in un parcheggio pubblico del centro ed è stata avvicinata da un’altra donna, sconosciuta.

Con fare cordiale, l’autrice del gesto ha salutato la vittima e, con la scusa di un abbraccio, è riuscita a sfilarle dal collo una collana d’oro, per poi allontanarsi rapidamente. La vittima si è accorta solo in un secondo momento del furto e il giorno seguente ha sporto denuncia ai carabinieri di Fiumicello Villa Vicentina, che ora si stanno occupando delle indagini per risalire all’identità della responsabile.