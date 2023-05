La Fazioli Pianoforti entra nella Fondazione Altagamma.

La friulana Fazioli Pianoforti entra nella Fondazione Altagamma che, dal 1992, riunisce le migliori imprese italiane che promuovono nel mondo l’eccellenza, l’unicità e lo stile di vita italiani. L’azienda di Sacile, fondata nel 1981 da Paolo Fazioli, è specializzata nella produzione di pianoforti a coda e da concerto.

Fazioli è sinonimo di eccellenza italiana nel mondo – ha affermato ieri mattina l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini in visita all’azienda assieme al sindaco di sacile, Carlo Spagnol. Un’azienda del made in Italy, guidata da passione e talento, che attraverso il proprio blasonato marchio porta i suoi pianoforti sui palcoscenici internazionali più importanti. Insieme alle sue creazioni di altissimo livello l’azienda “esporta” anche l’immagine del territorio di Sacile e dell’intero Friuli Venezia Giulia”.

L’ingresso nella Fondazione Altagamma.

“Accanto a marchi del calibro di Ferrari, Gucci e Versace c’è ora un’eccellenza del nostro territorio – ha commentato Bini -. Sapienza e abilità artigianali unite alla continua ricerca e innovazione tecnologica, oltre alla selezione delle migliori materie prime, fanno di questa realtà produttiva un autentico fiore all’occhiello che è davvero motivo di orgoglio per il Friuli Venezia Giulia“.

Oggi la produzione si attesta sui 150 pianoforti l’anno, tutti modelli unici, con caratteristiche proprie, con alle spalle circa settecento ore di lavorazione. Il gioiello tecnico della Fazioli Pianoforti è il modello F308, in assoluto il più lungo esistente. Le vendite raggiungono tutto il mondo ed interessano anche i teatri più prestigiosi a livello internazionale, permettendo così collaborazioni con gli artisti tra i più conosciuti.

“Negli oltre quarant’anni di storia, coniugando tradizione artigianale e ricerca e innovazione tecnologica, la Fazioli Pianoforti ha saputo imporsi tra i marchi più importanti del mondo, distinguendosi per la cura nei particolari e per il suono dei suoi strumenti, da molti ritenuti i migliori al mondo. La Regione è al fianco di imprese come Fazioli, capaci di unire la tradizione artigiana all’innovazione”.

L’azienda.

L’assessore Sergio Emidio Bini accanto al fondatore della Fazioli Pianoforti, Paolo Fazioli, mentre prova un pianoforte in mostra

Ogni pianoforte è un capolavoro, è stato spiegato dal fondatore e anima dell’azienda Paolo Fazioli, che richiede, nelle diverse operazioni costruttive, dalla formatura del fasciame al prodotto finito, circa due anni. La quota maggiore della pregiata produzione di pianoforti prende la via dell’export.

L’azienda ha saputo dialogare ed essere vicina al territorio in cui produce valorizzando le ricadute anche culturali e sociali nella comunità. La Fazioli Concert Hall, inaugurata nel 2005, è parte del nuovo complesso aziendale. Per le sue peculiari caratteristiche la Concert Hall si presta a essere usata principalmente come sala da concerto e sala di registrazione. Diversi sono gli appuntamenti con le stagioni e la programmazione concertistica aperta al pubblico. “Questo è un esempio – ha sottolineato Bini – di aziende che vivono in osmosi con il territorio in cui operano generando un indotto e ricadute anche sociali nella comunità”.