Incendio in un garage, un’auto e una moto distrutte dalle fiamme

L’incendio in un garage di Sacile.

Alle ore 8.30 circa di questa mattina, la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Sacile è intervenuta, con il supporto di una squadra giunta dalla sede centrale del comando VV.F. della destra Tagliamento, per l’incendio di un’autovettura e di un motociclo all’interno di un box nella corte interna di un condominio sito in Via Noncello a Sacile.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno trovato i due mezzi avvolti dalle fiamme e una colonna di fumo che si alzava dal box. Le squadre hanno provveduto ad estinguere l’incendio e una volta spente le fiamme hanno trainato fuori dal parcheggio l’autovettura per bonificare le parti bruciate dei mezzi incendiati e mettere in sicurezza la struttura dove erano parcheggiati.

I pompieri hanno terminato l’intervento con una verifica strumentale per verificare che nel condominio, adiacente al luogo dell’incendio, non vi fossero gas prodotti dalla combustione. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.