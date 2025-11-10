Ladri in azione a San Daniele, due furti per un bottino di 20mila euro

Due furti a San Daniele nel fine settimana.

Due furti in abitazione si sono verificati nel fine settimana a San Daniele del Friuli, a poche ore di distanza l’uno dall’altro. In entrambi i casi i malviventi hanno agito approfittando dell’assenza dei proprietari, forzando una finestra per entrare negli appartamenti e mettere a soqquadro le stanze.

Il primo episodio risale al tardo pomeriggio di sabato, tra le 17 e le 19, nell’abitazione di un 61enne. I ladri, una volta entrati, hanno rovistato in diversi locali riuscendo a impossessarsi di contanti e gioielli per un valore stimato in circa 15mila euro. A scoprire l’accaduto è stato lo stesso proprietario al rientro a casa, che ha poi sporto denuncia ai carabinieri.

Poche ore dopo è stato segnalato un secondo furto, sempre nel territorio comunale. In questo caso l’obiettivo è stata l’abitazione di un uomo di 60 anni. I ladri hanno utilizzato una flex per aprire una cassetta di sicurezza, riuscendo a portar via monili in oro e denaro contante per un valore di circa 4mila euro. I carabinieri della stazione di San Daniele del Friuli hanno avviato le indagini per individuare i responsabili.