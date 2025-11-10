Il Tolmezzo lotta ma il Pordenone passa 2-1: gara decisa nel finale

Il risultato della partita tra Pordenone e Tolmezzo Carnia.

Interrompe il digiuno il Pordenone, ma a farne le spese è un Tolmezzo Carnia che esce a testa alta da una gara giocata con coraggio e qualità, soprattutto nella ripresa, dove i rossoazzurri hanno costruito le occasioni migliori. I padroni di casa hanno avuto il merito di trasformare nella rete della vittoria il piazzato di Criaco, corretto in rete da Borsato, per il definitivo 2-1.

Primo tempo equilibrato e vivace fin dai primi minuti. Al 2′, su calcio d’angolo, il Pordenone passa subito in vantaggio: la lunga parabola trova Zucchiatti, che di testa disegna una traiettoria sul secondo palo. Beltrame non legge al meglio la situazione e Toffoli ne approfitta per correggere in rete l’1-0. Il Tolmezzo però reagisce con personalità e impiega appena dodici minuti per rimettere il match in equilibrio: la rimessa laterale di Solari viene spizzata, Sabidussi si inserisce con i tempi giusti e infila la palla a fil di palo per l’1-1, festeggiando con la sua celebre doppia capriola che non si vedeva dal match contro la Pro Fagagna del marzo 2025.

Al 25′ i carnici vanno a un passo dal sorpasso: Buzzi libera al tiro Cucchiaro, ma Meneghetti si distende e salva la porta. Pochi minuti dopo un episodio che strappa l’applauso del “Bottecchia”: su una proiezione offensiva del Tolmezzo, Cotti Cometti si ferma improvvisamente per un problema muscolare. Cucchiaro, invece di approfittare della situazione, ferma l’azione e mette il pallone in fallo laterale per consentire i soccorsi, in un gesto di grande fair play. Al suo posto entra Sartore.

Il primo tempo si chiude senza ulteriori emozioni sul punteggio di 1-1.

In avvio di ripresa il Tolmezzo continua a spingere: al 4′ Buzzi ci prova con il mancino, palla alta di poco. Al 10′ ancora un brivido per i neroverdi, con De Blasi che da fuori area impegna Meneghetti, bravo a togliere la palla dall’incrocio. I carnici crescono e tra il 15′ e il 20′ sfiorano il vantaggio con due grandi occasioni, ma trovano ancora un super Meneghetti, autentico protagonista del match, che nega il gol con due interventi strepitosi su Nagostinis e Cucchiaro.

Quando il Tolmezzo sembra avere in mano l’inerzia, arriva la beffa: a dieci minuti dalla fine una punizione di Criaco si stampa sul palo interno, e Borsato è il più lesto di tutti a ribadire in rete per il 2-1. Nel finale i rossoazzurri si riversano nella metà campo avversaria alla ricerca del pareggio, lasciando spazi che permettono al Pordenone di sfiorare il tris con Zamuner, ma stavolta Beltrame è attento e sventa la minaccia. Finisce il match con la rabbia dei carnici per aver accarezzato il colpaccio.

Il Tolmezzo Carnia, nonostante la seconda sconfitta consecutiva lontano da casa, conferma la solidità del gruppo e la qualità del gioco. Anche con diversi uomini ai box (Cristofoli, Micelli, Cappellari, Persello e Osso Armellino), la squadra di Radina ha dimostrato di poter tenere testa a una delle formazioni più attrezzate del campionato. Nel prossimo turno, al “Fratelli Ermano”, affronteranno un’altra squadra pordenonese, la Sanvitese, per tornare subito a caccia dei tre punti.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA FVG.

PORDENONE – TOLMEZZO 2-1

Gol:3′ Toffoli, 15′ Sabidussi, 80′ Borsato

PORDENONE: Meneghetti, Borsato, Colombera, Consorti (72′ Criaco), Cotti Cometti (32′ Sartore), Carniello, Toffoli S. (72′ Toffoli L.), Lisotto, Facca, Zamuner, Zucchiatti. All. Fabio Campaner.

TOLMEZZO: Beltrame, Nait, G.Faleschini, Cucchiaro, Fabris, D.Faleschini, Buzzi (80′ Madi), Solari, Nagostinis, De Blasi, Sabidussi (63′ Motta). All. Vincenzo Radina.

ARBITRO: Slavich di Trieste (Nigris – Visentini)

NOTE – Ammoniti 35′ Borsato, 52′ De Blasi, 58′ Colombera, 61′ Fabris, 86′ G.Faleschini.