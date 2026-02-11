San Daniele, al via la demolizione dell’ex casa di riposo: farà posto a un parcheggio

L’ex casa di riposo di San Daniele lascerà posto al parcheggio per la Casa di Comunità

E’ ufficialmente partito il cantiere per la demolizione dell’ex casa di riposo di San Daniele del Friuli. Questa mattina, alla presenza del Sindaco, del Presidente della Comunità Collinare, del Direttore Generale di ASUFC e del Comandante della Polizia Locale, è stato dato il via formale ai lavori che trasformeranno l’area in un moderno parcheggio a servizio della futura “Casa della Comunità”.

Un investimento da 1,26 milioni di euro

L’operazione, il cui contratto era stato firmato lo scorso 24 dicembre 2025, ha un valore complessivo di 1.260.000 euro. L’intervento è il risultato di una sinergia tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), che ha finanziato l’opera con 760.000 euro, e la Comunità Collinare del Friuli, che ha contribuito con 500.000 euro. Il progetto punta a riqualificare uno spazio oggi occupato da un edificio in disuso, mettendolo a disposizione dei cittadini sotto forma di parcheggio a raso.

I due lotti dell’intervento

Il piano di riorganizzazione dei servizi accessori è stato suddiviso in due lotti funzionali: il primo, appena avviato, riguarda esclusivamente la demolizione del fabbricato dell’ex casa di riposo. Le operazioni di abbattimento dovranno concludersi entro i prossimi mesi. Il secondo lotto prevede la realizzazione vera e propria dell’area di sosta, con la creazione di nuovi posti auto in una zona strategica per il presidio ospedaliero.

Più accessibilità ai servizi sanitari

Una volta ultimata, l’opera rappresenterà un tassello fondamentale per la viabilità e l’accoglienza della cittadina del Friuli Collinare. Il nuovo parcheggio migliorerà sensibilmente l’accessibilità alle strutture sanitarie, offrendo una risposta concreta alla necessità di spazi di sosta per gli utenti che usufruiranno dei servizi della futura Casa della Comunità.