La frana sulla strada da Cave del Predil a Sella Nevea.

Una nuova frana ha interessato la viabilità montana poco prima delle 10:00 di mercoledì 11 febbraio: lo smottamento si è verificato lungo la strada provinciale 76, nel tratto che collega Cave del Predil a Sella Nevea.

Il cedimento del terreno è avvenuto circa 200 metri dopo lo Chalet al Lago, superato il bivio. Una massa di neve, pietre e detriti è scivolata dal versante montuoso, invadendo parte della carreggiata e riducendo lo spazio per il transito dei veicoli.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tarvisio. Al momento del distacco non transitavano mezzi, pertanto non si registrano persone ferite né veicoli coinvolti. Lo smottamento ha avuto ripercussioni esclusivamente sulla viabilità. Quello registrato a Cave del Predil è il secondo smottamento verificatosi in Alto Friuli nella stessa mattinata: l’episodio segue infatti la frana avvenuta sulla strada Pontebbana, all’altezza di Resiutta.