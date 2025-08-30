La comunità di San Giorgio di Nogaro si stringe nel dolore per piccola Sophie Bob, scomparsa a soli 12 anni giovedì all’ospedale di Udine, dopo una malattia affrontata con coraggio e dolcezza.

Una notizia che ha scosso il paese e lasciato un vuoto profondo nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Sophie lascia la mamma Ioana, il papà Vlad, il fratello Lukas e la nonna Olimpia, che in queste ore stanno ricevendo il sostegno e l’affetto di un’intera comunità.

I funerali si terranno lunedì 1 settembre alle ore 16.00 nel Duomo di San Giorgio di Nogaro, con partenza dall’ospedale di Udine. Al termine delle esequie, la piccola Sophie proseguirà per la cremazione. Un momento di raccoglimento è previsto anche domenica 31 agosto alle ore 18.00, sempre in Duomo, dove sarà recitato il Santo Rosario in suffragio.