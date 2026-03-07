La Rsa festeggia i 100 anni di Maria Maffezzoni e inaugura un nuovo progetto

Una festa speciale alla RSA Le Camelie, dove si sono celebrati i 100 anni di Maria Maffezzoni. L’occasione è stata anche quella per inaugurare “Un caffè sospeso con l’esperto”, un nuovo ciclo di incontri dedicato al benessere degli anziani ospiti della struttura gestita da Sereni Orizzonti.



L’iniziativa si sviluppa attorno a quattro ambiti fondamentali per la qualità della vita nella terza età: motoria, sanitaria, educativa e burocratica. Gli appuntamenti saranno condotti da professionisti specializzati che affronteranno temi pratici e concreti, rispondendo ai dubbi di ospiti e familiari in un clima informale e accogliente.

L’evento inaugurale ha visto una partecipazione significativa delle istituzioni locali, a testimonianza del legame tra la struttura e il territorio. Alla giornata erano presenti il sindaco di San Giovanni al Natisone Carlo Pali, l’assessore Sabrina Zamaro e la consigliera Cinzia Dissegna, insieme al sindaco di Manzano Piero Furlani e all’assessore Alessio Lorenzo.

Una festa speciale per i 100 anni di Maria

A organizzare l’incontro è stata la direzione della struttura composta da Siwar Said, Sarah Zilli e dall’educatrice Maria Lanciano, che hanno curato ogni dettaglio dell’evento. Il pomeriggio è stato accompagnato dalla musica di Manuel Rovere, creando un’atmosfera di festa e condivisione tra ospiti, operatori e familiari.



L’inaugurazione si è trasformata anche in una celebrazione speciale: proprio durante l’evento, infatti, Maria Maffezzoni, ospite della RSA Le Camelie, ha festeggiato i suoi 100 anni. Tra applausi, auguri e una torta preparata per l’occasione, il traguardo della centenaria ha regalato a tutti un momento di grande emozione.

Un progetto per migliorare la qualità della vita degli anziani.

Il ciclo di incontri “Un caffè sospeso con l’esperto” nasce con l’obiettivo di affrontare in modo concreto le esigenze degli anziani.



Nell’area motoria si parlerà di fisioterapia, prevenzione delle cadute e mantenimento dell’autonomia nei movimenti. L’area sanitaria offrirà spazio a medici e infermieri per chiarire dubbi su terapie e patologie croniche. L’area educativa proporrà attività cognitive, laboratori e iniziative di socializzazione, mentre l’area burocratica metterà a disposizione consulenze su pratiche amministrative, diritti degli anziani e gestione di pensioni e documenti sanitari.

“Un caffè sospeso con l’esperto nasce dalla consapevolezza che prendersi cura degli anziani significa anche ascoltarli, informarli e accompagnarli nelle piccole e grandi questioni quotidiane – spiega Siwar Said, Direttrice della struttura – . Vogliamo che la RSA Le Camelie sia un luogo dove ospiti e famiglie possano sentirsi accolti e sostenuti non solo dal punto di vista assistenziale, ma anche umano e relazionale. Festeggiare i 100 anni di Maria durante l’inaugurazione del progetto è stato un segno bellissimo”.