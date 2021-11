Il campo di calcio di San Giovanni intitolato a Dino Gioia.

Il Centro Sedia Calcio, assieme al comune di San Giovanni al Natisone, ha deciso di intitolare a Dino Gioia il Polisportivo Comunale. Anche dopo la morte, sopraggiunta alla fine di una malattia alla vigilia di Pasqua di quest’anno, Dino Gioia potrà così continuare a “sorvegliare” il suo amato campo da calcio.

Un impegno lungo mezzo secolo.

Per cinquant’anni si era occupato lui della gestione del campo sportivo di San Giovanni al Natisone, in viale delle Scuole. Era Dino a prendersi cura degli spogliatoi, ad occuparsi delle divise dei giocatori e della tracciatura del rettangolo di gioco. Nel 2015 si è dovuto però fermare, ma non ha mai dimenticato il campo da calcio. Attivo collaboratore del Centro Sedia Calcio, venne insignito di un riconoscimento da parte del Coni per il servizio a favore dei giovani e nel sociale. Dino è stato un vero e proprio esempio di dedizione e passione rivolta alla crescita sportiva per tutta la comunità di San Giovanni.

