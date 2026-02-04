Strade e scuole, i progetti sul tavolo a San Vito di Fagagna

Confronto tra Regione e Comune sulle priorità di sicurezza stradale ed edilizia scolastica a San Vito di Fagagna.

Un confronto istituzionale per fare il punto sulle priorità del territorio, con un obiettivo chiaro: rafforzare la sicurezza stradale e programmare in modo condiviso gli interventi sull’edilizia scolastica. È questo il senso dell’incontro tra Regione e Comune che si è svolto a San Vito di Fagagna, al quale hanno preso parte l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, il sindaco di San Vito di Fagagna Sergio Zucchiatti e gli amministratori comunali.



Un’occasione di dialogo durante la quale Amirante ha ribadito l’importanza di mantenere un confronto costante tra i diversi livelli istituzionali per individuare le opere più urgenti, accedere ai fondi per le anticipazioni progettuali e sviluppare soluzioni condivise capaci di coniugare sicurezza, qualità dei servizi e coesione sociale.

“È fondamentale mantenere un dialogo costante tra Regione e Comune per la definizione degli interventi prioritari, per l’accesso ai fondi delle anticipazioni progettuali e per il successivo sviluppo di proposte condivise che mettano al centro la sicurezza stradale, l’organizzazione dei plessi scolastici anche a garanzia della coesione sociale”, ha spiegato l’assessore Amirante .

Le strade.

Al centro della discussione la situazione della strada regionale che attraversa il territorio sanvitese, con particolare riferimento alla pericolosità di due intersezioni critiche e alla necessità di interventi che migliorino la sicurezza per automobilisti, pedoni e ciclisti. Amirante ha evidenziato l’importanza di intervenire anche sulla fermata del trasporto pubblico extraurbano, segnalata come insufficiente e poco sicura per studenti e cittadini pendolari.

“In merito alla rotonda in Piazza San Vito – ha riferito Amirante – progettata per ridurre il rischio di incidenti e migliorare la fluidità del traffico, vi è la possibilità di accesso ai fondi regionali del nuovo bando per le anticipazioni delle progettazioni a fronte di una proposta per poter avviare gli studi e garantire una cantierabilità rapida dell’opera”.

Le scuole.

Amirante ha quindi condiviso con l’Amministrazione l’esigenza di rafforzare la filiera scolastica locale in un quadro di programmazione che tenga conto delle dinamiche demografiche, delle esigenze delle famiglie e dei modelli di crescita residenziale. “Per affrontare in maniera organica questo tema è necessario un incontro congiunto con l’assessore Alessia Rosolen che organizzeremo prossimamente“.