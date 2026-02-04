Le misure e le zone rosse per il carnevale di Udine.

In vista delle manifestazioni del prossimo Carnevale a Udine, il Prefetto Domenico Lione ha emanato oggi un’ordinanza prefettizia introducendo misure straordinarie di prevenzione volte a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il provvedimento sarà in vigore dal 7 febbraio all’8 marzo 2026 e prevede il divieto di stazionamento in specifiche zone della città nei confronti di persone che adottino comportamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti e che risultino già segnalate all’Autorità giudiziaria per determinati reati indicati nell’ordinanza.

La decisione è stata assunta d’intesa con l’Amministrazione comunale e dopo il parere favorevole dei vertici delle Forze di Polizia, a seguito della valutazione svolta durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi lo scorso 3 febbraio 2026. Alla base dell’iniziativa vi è la previsione di un significativo afflusso di persone nel capoluogo friulano in occasione degli eventi carnevaleschi, tradizionalmente caratterizzati da momenti di aggregazione diffusa.

L’obiettivo dell’ordinanza è quello di rafforzare l’efficacia dell’azione preventiva delle Forze dell’ordine, intervenendo tempestivamente nelle aree considerate più sensibili. Le zone individuate dal Questore ricalcano in larga parte quelle già definite dal Consiglio comunale nell’ambito dell’articolo 26 del Regolamento di Polizia locale, in attuazione della legge n. 48 del 2017, il cosiddetto decreto Minniti.

Le zone.

Nel dettaglio, il divieto di stazionamento interessa un’ampia porzione del territorio urbano, comprendendo alcune delle principali piazze e arterie della città piazza Unità d’Italia, via de Rubeis, viale delle Ferriere, piazzale Cella, via Lumignacco, via Gervasutta, (compresa via Calatafami), via Marsala, via della Madonnetta, via Picco, viale Palmanova, via Pietro di Brazzà, via Pradamano, via Buttrio, via Giulia, viale Trieste, viale XXIII Marzo, via Manzini, via Larga, viale Ungheria, Piazzale D’Annunzio, viale Leopardi, Piazza della Repubblica, via Ceconi.



Interessate anche tutte le superfici e le viabilità comprese tra via Zanon, via Poscolle Alta, via Canciani, Piazza XX settembre, via Ginnasio Vecchio, via Beato Odorico da Pordenone, Piazza Venerio, via dei Calzolai, Piazza Duomo, via Vittorio Veneto, via Manin, via Verdi, Piazza I Maggio, via Portanuova, Riva Bartolini, via Sarpi, via Erasmo da Valvason.



Rientrano nel perimetro dell’ordinanza anche l’intera area del Parco Moretti e l’area verde del Parco Martiri delle Foibe, luoghi tradizionalmente interessati da una forte presenza di cittadini durante le iniziative pubbliche.

Con questa ordinanza, la Prefettura intende assicurare che le celebrazioni del Carnevale si svolgano in un clima di serenità e sicurezza, tutelando cittadini e visitatori e consentendo il regolare svolgimento delle iniziative programmate nel cuore della città.

