La donna si è ferita al ginocchio e non riusciva più a proseguire.

Intervento di soccorso a Sappada dove una per una donna, nel primo pomeriggio di oggi, si è infortunata mentre percorreva il sentiero che collega il Monte Ferro alla Borgata Bach. La donna, in compagnia del marito, si trovava sull’ultimo tratto in discesa del percorso, nei pressi delle cappelle che punteggiano il sentiero, quando ha riportato un infortunio al ginocchio che le ha impedito di proseguire autonomamente.

Immediato l’intervento dei soccorritori della stazione del soccorso alpino di Sappada: cinque tecnici specializzati si sono portati sul posto, raggiungendo l’escursionista e valutando le sue condizioni. Vista l’impossibilità per la donna di camminare, è stata adagiata su una barella e trasportata a spalla per circa 400 metri fino alla strada più vicina. L’intervento si è concluso poco prima delle ore 14. La signora ha scelto di non essere trasportata in ambulanza, preferendo recarsi in ospedale con mezzi propri, accompagnata dal marito.