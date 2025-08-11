Miss Mamma Italiana, premiata anche una friulana

Mariarosa Zanot di Fontanafredda, si è aggiudicata la fascia di “Miss Mamma Fashion”.

C’è anche una friulana tra le mamme premiate nell’ambito della selezione di “Miss Mamma Italiana 2025”, tenutasi domenica 10 agosto all’Arena Montemerlo di Cervarese Santa Croce (PD). Si tratta di Mariarosa Zanot, 54 anni, impiegata di Fontanafredda, mamma dei gemelli Alessia e Vasco, di 25 anni, che si è aggiudicata la fascia di “Miss Mamma Fashion”, grazie al suo stile, alla sua eleganza e alla simpatia dimostrata durante l’evento.

Il concorso, giunto alla sua 32ª edizione e promosso dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, è dedicato alla bellezza e alla personalità delle mamme italiane, suddivise per fasce d’età. La manifestazione sostiene anche un importante messaggio sociale, a favore dell’Associazione Onlus “Arianne” per la lotta all’endometriosi.



La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Genny Cisco, 43 anni, casalinga, di Monteforte d’Alpone (VR), mamma di Isabella di 6 anni; la fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni) è andata a Letizia Ingrosso, 53 anni, direttrice di una struttura sanitaria, di Abano Terme (PD), mamma di Francesco e Leonardo, di 27 e 23 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata a Cristina Stacchio, 56 anni, infermiera, di Bolzano Vicentino (VI), mamma di Francesco, Andrea, Christian ed Alessia, di 24, 22, 18 e 15 anni.

Le altre premiate.

“Miss Mamma Glamour” Gelsica Marzari , 45 anni, assistente in uno studio dentistico, di Meledo di Sarego (VI), mamma di Liam di 13 anni;

, 45 anni, assistente in uno studio dentistico, di Meledo di Sarego (VI), mamma di Liam di 13 anni; “Miss Mamma Solare” Katia Isgrò , 54 anni, consulente finanziaria, di Casale Monferrato (AL), mamma di Thomas e Carlotta, di 28 e 22 anni;

, 54 anni, impiegata, di Fontanafredda (PN), mamma di Alessia e Vasco, gemelli di 25 anni; “Miss Mamma Romantica” Teresa Espimedio , 51 anni, educatrice, di Ponte di Piave (TV), mamma di Elena, Silvia e Gregorio, di 28, 24 ed 11 anni;

, 51 anni, educatrice, di Ponte di Piave (TV), mamma di Elena, Silvia e Gregorio, di 28, 24 ed 11 anni; “Miss Mamma Sorriso” Susy Campanile , 54 anni, parrucchiera, di Legnaro (PD), mamma di Krizia di 27 anni;

, 54 anni, parrucchiera, di Legnaro (PD), mamma di Krizia di 27 anni; “Miss Mamma Sprint” Angela Dervishi , 55 anni, operaia, di Padova, mamma di Jessika e Leonardo, di 30 e 20 anni;

, 55 anni, operaia, di Padova, mamma di Jessika e Leonardo, di 30 e 20 anni; “Miss Mamma Dolcezza” Michela Andolfo , 56 anni, infermiera, di Pozzonovo (PD), mamma di Federico di 15 anni;

, 56 anni, infermiera, di Pozzonovo (PD), mamma di Federico di 15 anni; “Miss Mamma Radiosa” Mara De Antoni , 56 anni, casalinga, di Dueville (VI), mamma di Anastasia di 15 anni;

, 56 anni, casalinga, di Dueville (VI), mamma di Anastasia di 15 anni; “Miss Mamma Eleganza” Marika Toffano , 56 anni, impiegata, di Castelfranco Veneto (TV), mamma di Emanuele di 17 anni;

, 56 anni, impiegata, di Castelfranco Veneto (TV), mamma di Emanuele di 17 anni; “Miss Mamma Simpatia” Patrizia Salvan, 64 anni, casalinga, di Padova, mamma di Claudio e Tania, di 43 e 39 anni e Francesca Scarabello, 47 anni, segretaria, di Pianiga (VE), mamma di Erika di 22 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti, patron del concorso, e dalle mamme Miss Elena Cerchiaro e Barbara Pellizzari. Ospiti d’onore, le madrine di Miss Mamma Italiana, vale a dire le vincitrici delle passate edizioni del concorso.