Giornata Ecologica a Sappada: in campo oltre 100 volontari

Adulti e bambini insieme per la Giornata Ecologica a Sappada.

La Giornata Ecologica organizzata oggi a Sappada ha visto la partecipazione di oltre 100 persone, perlopiù sappadini, adulti e bambini, uniti da un unico obiettivo: prendersi cura della propria terra. L’iniziativa, giunta al quarto anno e avviata dall’allora assessore all’ambiente Andrea Polencic, ha visto i partecipanti dividersi in gruppi per setacciare prati e boschi della vallata, ripulendoli da tutto ciò che l’inverno aveva lasciato a terra, riempiendo oltre 100 sacchi di immondizie.

A dare il via ufficiale alla raccolta, alle 9 del mattino, sono stati il sindaco Alessandro De Zordo, il vicesindaco Silvio Fauner e gli assessori Enrica Semenzato, Alessandro Mauro e Pietro Piller Roner.Non solo cartacce e piccoli rifiuti tra il materiale raccolto: a sorpresa, tra l’erba sono emersi oggetti insoliti come sedie rotte, pezzi di sdraio, uno sci abbandonato e alcune taniche vuote. Un bottino curioso che ha strappato più di un sorriso ai volontari, soprattutto ai bambini, protagonisti entusiasti di una caccia al “tesoro” molto particolare.La giornata si è conclusa con un allegro rancio alpino presso la sede locale dell’Ana, dove tutti i partecipanti hanno potuto gustare un meritato pranzo conviviale. Il pomeriggio è poi proseguito all’insegna dei giochi: i più piccoli si sono scatenati sotto il sole con il pallone.

”È stata una giornata decisamente positiva che ha visto protagonista l’intera comunità – ha commentato il sindaco Alessandro De Zordo – a testimonianza dell’amore dei sappadini per la loro terra e dello spirito collaborativo che ci contraddistingue.”Sulla stessa linea anche il vicesindaco Silvio Fauner, che ha voluto sottolineare “l’importanza di questi momenti di condivisione e di impegno civico, capaci di rafforzare i legami tra le persone e il rispetto per il nostro straordinario territorio”.

Piena soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore all’arredo urbano Enrica Semenzato, che ha evidenziato come “queste giornate siano fondamentali non solo per la cura concreta del nostro paesaggio, ma anche per diffondere una cultura del rispetto e dell’attenzione verso l’ambiente che appartiene a tutti”.Sappada, ancora una volta, ha dimostrato che prendersi cura dell’ambiente è un gesto semplice, ma potente: un modo per preservare la bellezza autentica dei suoi paesaggi, per trasmettere alle nuove generazioni il valore del rispetto per la natura e per regalare ai turisti scenari incontaminati.