Dopo gli investimenti sui poli sciistici il Friuli punta sugli eventi sportivi

Gli investimenti nei poli invernali del Friuli.

“Stiamo spingendo sul connubio sport-turismo per far crescere ancora di più il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo allocato risorse importantissime su tutti i poli invernali della regione, in maniera traversale, consapevoli delle loro singole potenzialità e della loro forza di insieme. Le risorse che stiamo impegnando sono veramente tante e il nostro sforzo è continuo: siamo partiti con potenziamento, estensione e ammodernamento di impianti e piste, e punteremo con determinazione anche sullo strategico settore del servizio, cioè sul mondo che ruota attorno allo sport invernale. Opa Cup e Games 2022 è una manifestazione che la Regione sostiene con interesse per il suo duplice valore: sportivo e turistico”.

Parole dell’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, intervenuto alla presentazione dell’evento Opa Cup e Games 2022, una “due giorni” internazionale di sci nordico che si terrà a Sappada il 12 e 13 marzo prossimi con la partecipazione di 400 atleti dai 14 anni in su, provenienti da tutto il mondo. “Stiamo lavorando senza sosta per permettere ai poli, come quello di Sappada, di farsi trovare pronti e in grado di ospitare eventi come questo – ha detto Bini -. Rafforzando infrastrutture e servizi puntiamo a richiamare turisti e a permettere

l’organizzazione di eventi sportivi agonistici, e non, di livello

mondiale”.

