La sappadina Lisa Vittozzi sarà ospite al Festival di Sanremo.

C’è un filo che unisce il bianco delle nevi olimpiche ai fiori di Sanremo: è il filo dell’orgoglio nazionale, quello che mercoledì 25 febbraio porterà Lisa Vittozzi sul palco dell’Ariston. Per la campionessa di Sappada, il Festival non sarà solo una passerella, ma l’abbraccio di un Paese intero.

Il biathlon conquista il grande pubblico

Non capita spesso che la carabina e gli sci stretti arrivino nel tempio della musica italiana. Ma Lisa Vittozzi, con il suo storico oro nell’inseguimento femminile, ha abbattuto ogni barriera, portando la precisione e la fatica della sua disciplina nelle case di tutti. “Saranno con noi all’Ariston per raccontarci la loro avventura”, ha annunciato Carlo Conti oggi in conferenza stampa.

Tre icone, un unico sogno

Lisa non sarà sola in questa serata speciale. Insieme a lei, a rappresentare il carisma di un’Italia che domina le scene mondiali, ci saranno le altre regine di Milano Cortina: la leggendaria Arianna Fontana, l’azzurra più medagliata di sempre, e Francesca Lollobrigida, che con le sue medaglie nello skating ha dimostrato che la determinazione non ha limiti.

Accanto alle campionesse olimpiche, l’Ariston accoglierà il coraggio e la classe del mondo paralimpico con lo sciatore Giacomo Bertagnolli e la campionessa di curling Giuliana Turra, a pochi giorni dal via delle Paralimpiadi (6 marzo).

La grande festa a Sappada.

Ma prima di Sanremo, Lisa oggi è arrivata a Sappada dove i tifosi hanno celebrato lei e Davide Graz con una grande festa in piazza Fontana. “Grazie per averci aspettato così tante ore al freddo – ha detto Lisa -. C’è qualcosa di nuovo, molto bello, molto sudato e penso molto meritato e sono contenta di poterlo condividere con voi. Sono tanto orgogliosa”.

“Prendere una medaglia olimpica è un sogno. La volevo da quando avevo sei anni– ha detto Davide -. Essere qui è una grande soddisfazione. Non sarà l’ultima volta”.