A Sappada le panchine di legno diventano opere d’arte

Il Simposio di Scultura “Panchine Artistiche” a Sappada.

Da domani, giovedì 3, a domenica 6 luglio, Sappada diventa teatro d’arte a cielo aperto con il Simposio di Scultura “Panchine Artistiche”, iniziativa organizzata dal Comune lungo il centro commerciale naturale della Borgata Bach.

Dieci scultori daranno vita a panchine scolpite che uniranno creatività, legno e tradizione, trasformando il paesaggio urbano in una vera e propria galleria d’arte all’aperto. Il pubblico potrà ammirare le opere realizzate in occasione della presentazione ufficiale prevista domenica 6 luglio alle ore 11.30 in piazza Palù.

Gli scultori partecipanti sono: Sara Andrich, Andrea Caisutti, Stefano Comelli, Corrado Clerici, Rudy De Candido, Andrea Gaspari, Beppino Lorenzet, Hermann Plozzer, Marco Pangrazio, Gianluigi Zeni

“Questo evento dà risalto all’artigianalità e alla cultura del fare che contraddistinguono la nostra comunità – afferma Silvio Fauner, assessore al turismo e promotore dell’iniziativa – Le panchine artistiche saranno simboli di bellezza e identità per tutto il paese”.