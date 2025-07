Camion si ribalta alla rotonda, tonnellate di sale sulla strada

L’incidente alla rotonda di San Giorgio di Nogaro.

Incidente questo pomeriggio a San Giorgio di Nogaro dove , intorno alle 15:30, un camion carico di sale si è ribaltato in prossimità della rotonda sulla Strada Regionale 14.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell’autoarticolato avrebbe perso il controllo del mezzo proprio durante l’immissione nella rotonda, probabilmente a causa del peso e dello spostamento del carico durante la manovra. Il camion si è ribaltato lateralmente, riversando sull’asfalto diverse tonnellate di sale, che si sono sparse lungo la carreggiata e ai margini della strada.

Nonostante l’impatto violento, l’autista è riuscito a uscire autonomamente dalla cabina ed è stato trovato in buone condizioni dai soccorritori. Fortunatamente, non risultano coinvolti altri veicoli né feriti tra gli automobilisti presenti al momento dell’incidente. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nella rimozione del mezzo pesante.