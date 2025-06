A Sappada, in occasione della ricorrenza di Sant’Antonio, patrono della Borgata Bach, la Consulta della Borgata ha organizzato ieri una giornata ricca di significato tra arte, memoria e spirito di comunità. Il momento centrale dell’evento è stato la presentazione ufficiale del murales realizzato dall’artista sappadina Olga Riva Piller sul muro di cinta dell’asilo della località. L’opera raffigura scene di vita quotidiana legate all’infanzia e ai ricordi di una Sappada di altri tempi, riportando alla luce immagini semplici ma profondamente radicate nell’identità locale.

Durante la cerimonia inaugurale, alla presenza dei residenti e delle autorità locali, è stato rivolto un ringraziamento ufficiale all’artista, accompagnato dalla consegna di un omaggio floreale. Alla cerimonia il vicesindaco Silvio Fauner, che ha dichiarato “Oggi celebriamo Sant’Antonio, Patrono della Borgata Bach, con un gesto che unisce memoria, arte e comunità. Questo murales non è solo un’opera d’arte, ma un racconto collettivo che ci riporta alle radici, ai giochi nei cortili, alle voci dei bambini. Grazie a Olga Riva Piller per aver saputo dare forma e colore ai nostri ricordi più belli, e grazie alla Consulta della Borgata per aver creduto in questo progetto. È con iniziative come questa che una comunità si rafforza, si riconosce e si trasmette nel tempo.”

La giornata è proseguita in serata con i festeggiamenti presso lo Skibar, dove a partire dalle ore 19 si è tenuto un banchetto organizzato dalle donne della Borgata, seguito da momenti di aggregazione e gioco: tombola, calcetto balilla e il tradizionale torneo di Battn, il gioco di carte tipico di Sappada. L’iniziativa, molto partecipata, ha testimoniato ancora una volta il forte legame tra le borgate, le tradizioni locali e la voglia di condividere momenti significativi nel segno dell’identità sappadina.