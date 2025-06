Cade con la bici e si frattura un braccio: soccorso un giovane

Poco dopo le 10 la stazione di Pordenone del Soccorso Alpino è stata attivata da Sores assieme a elisoccorso regionale e ambulanza per un ciclista del pordenonese, classe 2008, caduto lungo il sentiero Fontanuzze in zona Castaldia a quota 1100 metri procurandosi la frattura ad un braccio.

Sul posto assieme all’equipe dell’elisoccorso regionale il capostazione della stazione di Pordenone giunto in venti minuti a coadiuvare le operazioni di recupero dell’equipe dell’elicottero. Il giovane è stato stabilizzato e adagiato in barella e poi recuperato a bordo per essere condotto all’ospedale di Pordenone. Il ragazzo ferito faceva parte di un gruppo, tra cui c’erano altri minorenni, tutti saliti con il bus navetta che effettua servizio per le bici tra Aviano e Piancavallo