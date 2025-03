Morto in casa di riposo a Spilimbergo, sette indagati per omicidio colposo

Inchiesta della Procura di Pordenone sulla morte di un anziano nella casa di riposo di Spilimbergo: sette indagati.

La Procura di Pordenone ha aperto un’inchiesta sulla morte di Giovanni Consonni, 87enne deceduto il 31 gennaio nella casa di riposo di Spilimbergo, tredici giorni dopo una caduta nella sua stanza. L’indagine, come spiega Il Messaggero Veneto, avviata su esposto dei familiari, mira ad accertare se vi sia un nesso causale tra la caduta e il decesso e a individuare eventuali responsabilità tra il personale della struttura.

Sette persone risultano indagate per omicidio colposo in concorso, tra cui il legale rappresentante della casa di riposo, quattro operatori sanitari e dirigenti della società incaricata della sicurezza assistenziale. L’accusa ipotizza negligenza nella sorveglianza dell’anziano, che, cadendo, aveva riportato un’emorragia cranica e fratture.

Per chiarire le cause del decesso, la Procura ha disposto un’autopsia, affidata al medico legale, che avrà 90 giorni per redigere la relazione.