Alaba è un nuovo giocatore dell’Udinese: “Voglio vincere ancora”

David Alaba è un nuovo giocatore dell’Udinese. Il difensore austriaco ha firmato con il club bianconero un contratto fino al 30 giugno 2027, dopo una carriera ai massimi livelli con Bayern Monaco e Real Madrid.

Nato a Vienna il 24 giugno 1992, Alaba è cresciuto nel settore giovanile dell’Austria Vienna prima di essere acquistato dal Bayern Monaco a 16 anni. Con il club tedesco ha giocato dal 2010 al 2021, collezionando 431 presenze e 33 gol e conquistando, tra gli altri trofei, due Champions League, due Mondiali per club, due Supercoppe Uefa, dieci Bundesliga e sei Coppe di Germania.

Nel 2021 il passaggio al Real Madrid, dove ha aggiunto altri importanti successi al proprio palmarès: due Champions League, un Mondiale per club, una Supercoppa Uefa, due campionati spagnoli, una Coppa del Re e due Supercoppe di Spagna.

Alaba: “Voglio vincere ancora”

Il nuovo giocatore dell’Udinese arriva in Friuli con una motivazione precisa. “Ho vissuto tante esperienze e ho vinto tanto nel corso della mia carriera, ma una cosa non è cambiata: voglio vincere ancora. Voglio competere ancora. E voglio ottenere ancora qualcosa di speciale. Questa è la mentalità che porto all’Udinese“.

Alaba ha spiegato anche di aver già parlato con l’allenatore del ruolo che avrà nella squadra: “L’allenatore ha reso molto chiaro che ruolo ha in mente per me e cosa vuole che raggiungiamo insieme. Ovviamente voglio portare la mia esperienza nello spogliatoio, assumermi responsabilità e aiutare ogni qual volta sia possibile, soprattutto i giocatori più giovani”.

Il capitano dell’Austria

Alaba è stato per oltre un decennio uno dei riferimenti della nazionale austriaca, della quale è capitano. Con l’Austria ha collezionato 117 presenze e 15 gol, partecipando a due campionati europei e all’ultimo Mondiale.

L’Udinese sottolinea la qualità, la leadership e la versatilità tattica del difensore, considerandone l’arrivo un rinforzo per il progetto sportivo del club.

“Non arrivo solo per essere quello esperto della squadra, e decisamente non vengo qui per chiudere la mia carriera. Sono ancora troppo ambizioso per questo e credo ancora fortemente in quello che posso fare sul campo. Voglio spingere ancora, performare ai più alti livelli in Serie A settimana dopo settimana e ottenere qualcosa”, ha detto Alaba.

Il direttore generale Franco Collavino ha espresso la soddisfazione del club per l’operazione: “L’ingaggio di David Alaba è motivo di enorme soddisfazione per tutto il club – sottolinea -. Accogliamo un campione affermato, un leader e un professionista esemplare. Il suo arrivo dimostra la volontà dell’Udinese di crescere, competere ad alti livelli e costruire una squadra sempre più ambiziosa”.

Alaba, dal canto suo, ha chiuso con le parole che accompagnano il suo arrivo a Udine: “Sono molto emozionato per questa sfida e ho ancora tanto da dimostrare a me stesso”.