La partita dell’Apu Udine nel campionato di serie A di pallacanestro

Niente da fare per l’Apu Udine che non riesce a schiodarsi dallo zero in classifica ed incassa la terza sconfitta consecutiva. La Germani Brescia passa al PalaCarnera 81 a 72.

Udine ritrova Antonhy Hickey, ma è costretta a rinunciare a Aubrey Dawkins a causa di una distorsione alla caviglia patita in allenamento. Dopo un bel primo quarto chiuso avanti di sette punti (23-16), grazie anche a tre triple di Alibegovic, subisce il ritorno prepotente di Brescia nei secondi dieci minuti: parziale di 28-16 che porta le squadre al riposo sul 39-44 per gli ospiti. Nella ripresa sono sempre i vicecampioni d’Italia a menare le danze, trascinati da un Ivanovic stellare, 26 punti alla fine per lui. Una bomba di Rivers a pochi secondi dalla terza sirena consegna a Brescia il primo vantaggio in doppia cifra (65-53). Nell’ultimo quarto Udine tenta la rimonta, prima Brewton e poi Hickey che con un canestro da tre punti in contropiede riporta i friulani ad un solo possesso (67-70). Sembra possibile un arrivo in volata, ma Ivanovic con due triple gela il Carnera. La partita finisce sostanzialmente lì.

Top scorer per l’Apu Mirza Alibegovic, autore di 21 punti, da segnalare anche i 20 di Antonhy Hickey e i 12 di Dj Brewton. Da sottolineare un’altra brutta partita di Bendzius da zero punti in 12 minuti.

Le dichiarazioni di coach Vertemati a fine partita: “Siamo molto dispiaciuti perchè ci tenevamo a regalare una vittoria ai nostri tifosi. Stiamo dando tutto. Stasera abbiamo perso contro una squadra molto forte ed esperta. Dobbiamo mantenere il controllo, sapevamo che l’inizio del campionato era molto complicato ed abbiamo anche avuto problemi fisici. Prendiamo quello di buono che abbiamo visto in queste prime tre partite”.

Cerca di non demoralizzarsi il presidente Alessandro Pedone: “Dispiace commentare un’altra sconfitta più che onorevole. La nostra squadra non si arrende mai, ma Brescia se gioca come sa diventa difficile affrontarla perchè è una squadra che gioca a memoria. Dobbiamo stare calmi e concentrarci sul derby di prossima domenica a Trieste, dove se tutto va bene finalmente saremo al completo”.