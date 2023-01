La partita dell’Apu Udine nel campionati di Legadue.

Torna alla vittoria l’Apu Old Wild West Udine contro la RivieraBanca Rimini per 81 a 80 dopo un tempo supplementare davanti ad un PalaCarnera bollente e quasi sold out.

Partita lottata in cui Udine sembra controllare, ma subisce la rimonta impetuosa nell’ultimo quarto della squadra ospite che recupera 11 punti ed impatta a quota 73. Nel supplementare sale in cattedra Alessandro Gentile che segna tutti gli 8 punti della squadra friulana ,ma Rimini ha comunque la palla della vittoria che sciupa sbagliando il tiro. Top scorer Briscoe e Gentile con 20 punti, 17 quelli di Sherrill.

Sollevato a fine partite coach Finetti: “Il tiro sputato dal ferro all’ultimo secondo ci consegna i due punti e ci da fiducia. Abbiamo giocato la nostra pallacanestro a sprazzi. Queste vitTorie sono fondamentali per continuare il nostro percorso. Possiamo gioire di questa vittoria e dobbiamo essere contenti, ma dobbiamo continuare il nostro percorso”.

Contento l’MVP della partita Alessandro Gentile: “Abbiamo tanti giocatori che possono essere protagonisti e questa è la nostra forza. Nel supplementare siamo anche stati fortunati a portarla a casa, noi siamo in una fase di rodaggio con tutti i cambiamenti effettuati. Dobbiamo trovare continuità per tutti i 40 minuti”