Ancora un pareggio per l’Udinese: contro il Cagliari finisce 0 a 0

Cagliari Udinese finisce 0 a 0.

Ancora un pareggio per l’Udinese, che è ancora a caccia della sua prima vittoria stagionale in Serie A. In trasferta contro il Cagliari i bianconeri non vanno oltre lo 0 a 0.

E’ proprio la squadra friulana la prima a prevendersi subito pericolosa all’8′ minuto con Thauvin. Il giocatore francese è entrato in area su invito di Lucca, ma il suo tiro è stato murato in extremis dalla difesa avversaria.

La risposta del Cagliari è arrivata al 12′ con un colpo di testa sotto porta di Deiola, ma il tiro è finisce fuori. Il caldo intenso ha condizionato entrambe le squadre, limitando le occasioni da gol, e al 42′ l’Udinese rischia di andare sotto dopo che Walace perde palla al limite della sua area, ma il tiro di Luvumbo colpisce il palo.

Nel frattempo, Kabasele è costretto ad uscire a causa di un problema fisico ed viene sostituito da Ebosse. Nel recupero, i padroni di casa hanno sfiorano di nuovo il gol con tentativi di testa da parte di Dessena e Deiola. A pochi secondi dal fischio finale, Thauvin ha cercato di creare spazio per un tiro dopo una serie di dribbling, ma il suo sinistro viene bloccato e il pallone si è spento fuori campo.

Ebosse è rimasto negli spogliatoi, dopo essere rientrato in campo per pochi minuti. Il doppio cambio in difesa crea problemi all’Udinese, che soffre la pressione del Cagliari e rischia ancora su tentativi di Luvumbo e Deiola. L’occasione migliore per i bianconeri capita al 79esimo sui piedi di Lucca ma il suo tiro viene miracolosamente salvato da Radunovic.

I minuti finali sono stati caratterizzati dalla stanchezza e da qualche passaggio sbagliato di troppo da parte di entrambe le squadre. Nel finale, Pereyra va vicino al gol sfruttando un errore nella difesa avversaria, ma Radunovic ha salva ancora. Negli ultimi minuti, il Cagliari rimane in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Wieteska, ma l’Udinese non riesce a sfruttare l’occasione: finisce 0-0.

Nella prossima giornata l’Udinese affronterà la Fiorentina allo stadio Friuli.

Il tabellino.

CAGLIARI-UDINESE 0-0



Cagliari (3-5-2): Radunovic; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos (80’ Obert); Zappa (80’ Nandez), Deiola, Prati (80’ Di Pardo), Makoumbou, Augello (66’ Azzi); Pavoletti (60’ Shomurodov), Luvumbo.

A disposizione: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Mancosu, Viola, Oristanio, Jankto, Sulemana.

All. Ranieri



Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele (38’ Ebosse, 46’ Guessand); Festy (72’ Ferreira), Samardzic, Walace, Lovric (72’ Payero), Kamara; Thauvin (82’ Pereyra), Lucca.

A disposizione: Okoye, Malusà, Zarraga, Success, Quina, Aké, Camara, Kristensen, Zemura, Pafundi.

All. Sottil



Arbitro: Doveri

Assistenti: Dei Giudici-Di Monte

IV uomo: Tremolada

VAR: Maggioni

AVAR: Di Paolo



Note

Recupero: 7’ e 6’

Possesso: 44%-56%

Corner: 4-6

Ammonito: Thauvin (U)

Espulso: Wieteska (C) per doppia ammonizione.