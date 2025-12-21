La Forum Julii rovina le feste ad un Tolmezzo che non molla mai

Si interrompe sul campo di Gagliano la serie utile di cinque partite del Tolmezzo che nonostante la sconfitta contro la Forum Julii, esce a testa alta dall’ultima giornata del girone di andata, al termine di una partita dai due volti che lascia diversi rimpianti. Dopo un avvio da dimenticare, i carnici hanno saputo reagire con orgoglio, personalità e qualità, rimettendo in piedi una gara che sembrava compromessa e andando vicino a un risultato che avrebbe premiato quanto visto nella ripresa.

L’approccio iniziale, però, pesa come un macigno. Bastano infatti undici minuti alla Forum Julii per portarsi sul doppio vantaggio: prima Gashi, puntuale sul primo palo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi Strukelji che finalizza un’azione nata da una difesa rossoazzurra troppo morbida. Il Tolmezzo fatica a trovare ritmo e misure, concedendo campo e iniziativa ai padroni di casa. Solo al 34’ arriva il primo vero squillo, con Nagostinis che non riesce però a trovare la deviazione decisiva. All’intervallo il risultato sorride alla Forum Julii, ma nella ripresa in campo scende un altro Tolmezzo.

Radina cambia assetto, inserisce Sabidussi e arretra Cucchiaro sulla linea difensiva, trasformandolo in una spinta costante sulla fascia. Inoltre fa il suo debutto in Eccellenza Sebastiano Sicco, l’attaccante arrivato in estate dall’Ol3 ma impiegato solo in Coppa Italia per il suo successivo impegno universitario in Francia. La scelta paga immediatamente: al 54’ De Blasi riaccende la partita con un tiro dalla distanza che sorprende Bruno e si infila tra palo e portiere. Cinque minuti più tardi arriva il meritato pareggio: Nagostinis lotta, resiste e vince il duello fisico con la difesa avversaria, firmando il 2-2 con una prova di forza che fotografa alla perfezione lo spirito del Tolmezzo. I rossoazzurri ora hanno il pallino del gioco, spingono, costruiscono e sfiorano anche il vantaggio: Cucchiaro viene fermato sulla linea, De Blasi ci riprova da fuori, ma Bruno tiene in piedi i suoi.

Quando la partita sembra poter sorridere agli ospiti, arriva l’episodio che spezza l’equilibrio. A dieci minuti dalla fine, dopo un doppio intervento prodigioso di Beltrame, l’arbitro ravvisa un fallo in area di Fabris e indica il dischetto. Campanella non sbaglia e riporta avanti la Forum Julii. Il Tolmezzo non molla nemmeno negli ultimi minuti: costruisce un’azione splendida allo scadere, conclusa da un tiro che avrebbe meritato miglior sorte, ma Bruno si supera ancora. Da segnalare poi il debutto in campo del classe 2009 Mattia Buzzi. Nel recupero non manca la polemica per un presunto fallo di mano in area non sanzionato, ma dopo cinque minuti di extra time il risultato non cambia.

Il Tolmezzo si congeda dal girone d’andata e dal 2025 con 24 punti in classifica, frutto di sei vittorie, sei pareggi, cinque sconfitte, 22 gol fatti e 22 subiti, con Morris Nagostinis, a quota 10 gol, capocannoniere del campionato assieme a Ciriello. Ora si ritornerà in campo dopo la sosta natalizia, il 6 gennaio, con la trasferta a Fiume Veneto.

Il tabellino.

FORUM JULII – TOLMEZZO CARNIA 3-2

Gol: 8’ Gashi, 11’ Strukelji, 54’ De Blasi, 59’ Nagostinis, 81’ Campanella (rig.)



FORUM JULII: Bruno, Andassio (88’ Orefice), Dimroci, Tatavitto, Cantarutti, Bevilacqua, Strukelij (77’ Sabic), Specogna, Gashi (77’ Campanella), Msafti (53’ Djoulou), Lavanga (67’ Blasizza). All.: Daniel Bradaschia.



TOLMEZZO: Beltrame, Nait (46’ Sabidussi), Faleschini G., Fabris, (91’ Buzzi M.), Faleschini D., Persello, Buzzi N., Cucchiaro, Nagostinis, De Blasi, Solari (54’ Sicco). All.: Vincenzo Radina.



ARBITRO: Alessio Vangeli di Prato (Chianese – Zenkovic).

NOTE – Ammoniti:40’ Fabris, 49’ Solari.

La stintesi della partita.