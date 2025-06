I Mondiali Master di Corsa in Montagna 2025 sbarcano a Meduno

Appuntamento a fine agosto con Mondiali Master di Corsa in Montagna.

I Mondiali Master Corsa in Montagna 2025 sbarcano a Meduno dal 28 al 31 agosto 2025. I Mondiali Master 2025 rappresentano un appuntamento storico per la disciplina, poiché per la seconda volta nella storia dei campionati saranno presenti tutte e tre le distanze: salita (5 km con 800 metri di dislivello positivo), classica (14,1 km con 735 metri di dislivello positivo) e long distance (32 km con 1.705 metri di dislivello positivo). Si prevede la partecipazione di oltre mille atleti provenienti da tutto il mondo, con l’Italia già in testa per numero di iscritti.



“Sono davvero soddisfatto nel vedere realizzarsi in Regione un evento di grande rilievo internazionale come questo, che vedrà la partecipazione di oltre mille atleti provenienti da tutto il mondo”: così il Vicepresidente e Assessore regionale alla cultura e allo sport, Mario Anzil, ha espresso il proprio entusiasmo in occasione della conferenza di lancio della manifestazione nella cornice del Palazzo della Regione a Udine.



“Lo sport, oltre a favorire momenti di socialità e a promuovere uno stile di vita sano, rappresenta anche un formidabile strumento di promozione turistica, in questo caso relativamente alle nostre splendide montagne” ha proseguito Anzil. “La nostra Regione crede profondamente in questo potenziale e continuerà a investire per valorizzare eventi come questo, capaci di unire salute, cultura e sviluppo del territorio”.



Anche l’Assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, ha portato i propri saluti. “Saluto con piacere i tantissimi atleti e appassionati che stanno per arrivare in Friuli Venezia Giulia da ogni parte del mondo in occasione dei Campionati Mondiali Master di Corsa in Montagna 2025. In questi anni la nostra Regione sta sviluppando la propria vocazione ad ospitare grandi eventi sportivi, musicali e congressuali. Iniziative come questa rappresentano un volano per la promozione e la visibilità turistica del nostro territorio, contribuendo a far conoscere anche quelle località meno frequentate dai visitatori”.



“Ma non solo” ha proseguito Bini. “Come Regione, sosteniamo con convinzione questa iniziativa perché crediamo profondamente nei valori che lo sport incarna. L’attività sportiva, e in particolare la corsa, è una metafora della vita: sacrificio, impegno e costanza sono elementi indispensabili per raggiungere grandi obiettivi. Auspico che questi Campionati possano rappresentare un’occasione per scoprire le attrattive del nostro territorio, stringere nuove relazioni e condividere l’entusiasmo per lo sport, in una cornice unica e suggestiva come quella offerta dalla montagna del Friuli Venezia Giulia”.



“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Comitato Organizzatore dei Campionati Mondiali Master di Corsa in Montagna 2025 per l’impegno e la determinazione nel portare in Friuli Venezia Giulia un evento di tale prestigio” ha dichiarato il Consigliere regionale Markus Maurmair. “La nostra regione ha sempre creduto nel valore dello sport come strumento di promozione territoriale, di coesione sociale e di crescita culturale”.



“L’appuntamento che si terrà a Meduno” spiega Maurmair “sarà un’occasione straordinaria per valorizzare le peculiarità ambientali delle nostre montagne e per mostrare al mondo intero la capacità organizzativa e l’ospitalità delle nostre comunità. Un evento che saprà unire competizione, bellezza paesaggistica e spirito internazionale sotto il segno dello sport e dell’identità friulana”.



“Sull’onda dell’entusiasmo dell’ottimo risultato ottenuto ai Campionati italiani master di corsa in montagna del 2022, il Comitato organizzatore è riuscito a portare Meduno alla ribalta internazionale” ha spiegato il presidente del Loc, Paolo Borsoi. “Questo lavoro non nasce per caso, ma è frutto di tante professionalità che hanno saputo in questi anni realizzare una collaborazione virtuosa fra federazioni, associazioni sportive e di volontariato, tra istituzioni regionali e locali”. Il comitato organizzatore nasce dallo sforzo congiunto di Polisportiva Valmeduna, Atletica San Martino e amministrazione comunale di Meduno.



“I Mondiali rappresentano un’occasione straordinaria ed una vetrina internazionale per far apprezzare le bellezze dei paesaggi, le ricchezze culturali, artigianali ed enogastronomiche; un connubio perfetto tra sport e valorizzazione turistica reso possibile anche grazie all’ottimo lavoro delle realtà economiche locali”.



“Quello dei Mondiali a Meduno è un sogno che diventa realtà grazie all’impegno e al grande lavoro del Comitato Organizzatore, a cui va un grandissimo grazie” ha fatto sapere la sindaca di Meduno, Marina Crovatto. “È un evento internazionale di grande richiamo e prestigio: arriveranno atleti da tutto il mondo che nel cuore delle nostre montagne troveranno paesaggi mozzafiato e tradizioni autentiche. Le gare si svolgeranno su tracciati che attraversano boschi, sentieri e punti panoramici valorizzando il patrimonio naturale e storico del territorio e focalizzando l’attenzione sulla sua tutela, sul rispetto dell’ambiente e sulla valorizzazione delle risorse locali”.



“Per Meduno è un’occasione unica di essere protagonista nel panorama internazionale dello sport amatoriale” ha proseguito la sindaca. “Visitatori, appassionati e media porteranno visibilità a tutto il paese e alle sue eccellenze e un’opportunità di esprimere tutta la sua capacità di accoglienza e di coinvolgimento. Sarà anche un momento di grande festa e partecipazione di tutta la comunità locale con iniziative collaterali, eventi culturali e gastronomici”.