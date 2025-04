Un grande Tolmezzo resiste in 10 e sfiora il colpaccio a Codroipo

La partita del Tolmezzo sul campo del Codroipo si conclude con un pareggio.

Un Tolmezzo generoso e determinato strappa un prezioso pareggio sul campo del Codroipo, nonostante abbia giocato oltre un’ora in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Rigo. La partita, terzultima della stagione, si apre subito con un’occasione per i rossoazzurri di Serini: al 3′ Micelli prova la conclusione, ma Moretti para in due tempi. I ritmi sono equilibrati e al 25′ è il Codroipo a sfiorare il vantaggio con una conclusione deviata che colpisce il palo esterno.

Al 33′ ancora Codroipo pericolosissimo: una punizione di Fraschetti si stampa sulla traversa. Un minuto più tardi, al 36′, grande azione in velocità del Tolmezzo: Nait va al tiro, ma Moretti si oppone ancora una volta. Al 40′ episodio chiave del match: Rigo, già ammonito, riceve dal direttore di gara il secondo cartellino giallo e lascia il Tolmezzo in dieci tra le proteste dei carnici che hanno giudicato la decisione troppo severa per l’entità del fallo.

Da quel momento il Codroipo aumenta la pressione, guadagnando corner in serie e sfiorando ancora il gol prima con un palo e poi con una parata decisiva di Beltrame sui tentativi di Alessandro Ruffo in mischia e di Tonizzo dalla distanza, senza successo.

Nel secondo tempo il Tolmezzo, pur schiacciato nella propria metà campo, si dimostra ordinato e compatto, concedendo poche vere occasioni ai padroni di casa. Anzi, al 20′ sono proprio i carnici a costruire una splendida azione: Toso serve in verticale Nagostinis, che impegna severamente Moretti con un bel diagonale.

Il Codroipo risponde con Nastri, impreciso sotto porta, ma è ancora il Tolmezzo ad andare vicino al gol al 29′: prima Moretti si supera su una gran botta di Cucchiaro, poi sul corner seguente Capellari stacca di testa trovando la respinta miracolosa sulla linea di un difensore. Il Tolmezzo spinge ancora e sfiora ancora il vantaggio con Cucchiaro, la cui conclusione sfiora il palo.

Nel finale il Codroipo prova l’assalto: al 39′ Nastri si vede respingere una conclusione a colpo sicuro, mentre poco dopo Gabriele Faleschini è decisivo nell’anticipo su Msatfi pronto a battere a rete. In pieno recupero Enrico Ruffo ha due opportunità, ma Beltrame si oppone con sicurezza, blindando così un pareggio che per il Tolmezzo, per come si è sviluppata la gara, sa quasi di vittoria.

Con il punto guadagnato il club rossoazzurro sale a quota 43 punti, all’11^ posto in classifica e domenica prossima sfiderà nell’ultima gara casalinga stagionale, il Chiarbola Ponziana.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 32^ GIORNATA

CODROIPO-TOLMEZZO 0-0

CODROIPO: Moretti, Zanolla, Facchinutti, Nastri, Tonizzo, Nadalini, Mallardo (8’st Msafì), Fraschetti (33’st Lascala), Toffolini, Bertoli (27’st Enrico Ruffo), Alessandro Ruffo (25’st Coluccio). Allenatore: Pittilino.

TOLMEZZO: Beltrame, Nait, Daniele Faleschini (27’st Gabriele Faleschini), Rigo, Capellari, Persello, Cucchiaro, Micelli (8′ st Toso), Garbero (8’st Baruzzini), Motta (16’st Nagostinis), Sabidussi (32’st Madi). Allenatore: Serini.

Arbitro: Anaclerio di Trieste.

Note: Espulso Rigo al 40’pt per doppia ammonizione. Ammoniti Capellari, D.Faleschini, Nait, Nastri.