Il Tolmezzo crea, ma non segna: vince il Muggia

Una partita che lascia l’amaro in bocca. L’ennesima. Il Tolmezzo Carnia cade di misura sul campo del Muggia 1967, punito da un episodio sfortunato dopo appena otto minuti. A decidere il match è infatti un rocambolesco autogol che indirizza subito la gara in salita per i ragazzi carnici, protagonisti però di una prova generosa e ricca di occasioni.

E dire che l’approccio era stato quello giusto. Nemmeno due giri di lancette e Motta ha sui piedi la palla del vantaggio: prima calcia addosso a Ioan, poi, sulla ribattuta e a porta praticamente vuota, da posizione defilata spedisce a lato.

Al 4’ il Muggia si affaccia in avanti con Esposito, mancino da fuori che non trova lo specchio. Ma all’8’ arriva l’episodio che cambia la partita: Cofone mette una palla tesa in area piccola, Cristofoli si distende per allungarla, la sfera carambola sullo stinco di Gabriele Faleschini e termina in rete. Un’autorete sfortunata che regala il vantaggio ai padroni di casa.

Il Tolmezzo non si scompone e reagisce immediatamente. Motta dialoga con Sabidussi che si libera bene in area ma non riesce a concludere con decisione. Al 13’ Spinelli prova dalla distanza senza fortuna, un minuto più tardi è De Blasi a pennellare per Nagostinis che svetta di testa mandando alto. I carnici prendono campo, alzano il baricentro e costruiscono.

Intorno alla mezz’ora è ancora il Muggia a rendersi pericoloso con Cofone, ma Cristofoli è bravo a opporsi con una grande respinta. Sul ribaltamento di fronte arriva un’altra enorme occasione per il pari: l’attaccante tolmezzino resiste alla carica, si ritrova con la porta spalancata, ma il pallone sfila beffardamente sul fondo.

Al 36’ Ioan salva i suoi con un doppio intervento su Nagostinis, mentre nel recupero lo stesso attaccante si divora l’1-1 cercando la soluzione di potenza che termina alta. Tre occasioni nitide, tre chance che avrebbero potuto cambiare il destino della gara. Sul finale da segnalare anche l’episodio dell’uscita del portiere di casa che blocca la spera con mani e piedi fuori dall’area ma ne arbitro ne guardalinee intervengono tra lo stupore generale.

La ripresa si apre con il piazzato di Cucchiaro: traiettoria insidiosa, Ioan si allunga e toglie la palla da sotto la traversa. Il monologo tolmezzino prosegue al quarto d’ora quando Nagostinis calcia a botta sicura ma viene murato dalla difesa. La pressione è costante, ma il Muggia si difende con ordine, spezza il ritmo e si prende tutto il tempo possibile per amministrare. Persello, attorno alla mezz’ora, prova a riaccendere la speranza senza trovare lo spunto decisivo. Nei minuti finali il Tolmezzo si affida anche a un paio di corner, ma la retroguardia rivierasca regge fino al triplice fischio.

I carnici rimangono al 9^ posto in classifica, a quota 32, raggiunti dalla Forum Julii e domenica prossima nuova trasferta, in casa del Tamai.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 26^ GIORNATA

MUGGIA – TOLMEZZO CARNIA 1-0

Gol: 8’ Faleschini G. (aut.)

MUGGIA 1967: Ioan, Angelin, Esposito (72’ Notaro), Boschetti, Loschiavo, Sergi, Spinelli, Zetto, Cofone, Crevatin, Lombardi (59’ Botter). All. Riccardo Carola.

TOLMEZZO CARNIA: Cristofoli, Nait (57’ Solari), Faleschini G., Cucchiaro, Faleschini D., Persello, Buzzi (85’ Leschiutta), De Blasi (64’ Fabris), Nagostinis, Motta, Sabidussi (64’ Sicco). All. Vincenzo Radina.

ARBITRO: Corona di Maniago (Massari-Accardi)

NOTE – Ammoniti: Crevatin, Faleschini D., Fabris.