Polizia di Udine, nuovi incarichi e cambi al vertice in Questura

Nuovi incarichi in Questura a Udine.

Cambi al vertice in Questura a Udine: nella giornata di oggi, lunedì 2 marzo, il Questore di Udine ha annunciato nuovi incarichi dirigenziali. In particolare ha nominato il vice Questore Alessandro De Ruosi, dirigente reggente della Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura, in attesa della sua promozione a primo dirigente, affidando al vice Questore della polizia di Stato Michelangelo Missio l’incarico di capo di gabinetto e portavoce della Questura, mantenendo altresì le funzioni di dirigente della Digos.

De Ruosi vanta una lunga carriera nella polizia di Stato: dal 2012 ha diretto la Sezione della polizia Stradale di Treviso con una passata esperienza anche presso il Compartimento stradale di Trieste. Dal 2020 ha ricoperto l’incarico di dirigente della polizia stradale – sezione di Udine sino al 2022, anno in cui è stato assegnato presso la Questura dii Udine ricoprendo il ruolo di Capo di gabinetto sino alla data odierna.

Michelangelo Missio nel corso di questi quindici anni ha ricoperto l’incarico di prestigiosi uffici presso la Questura di Udine. Durante la sua carriera ha svolto attività dirigenziali come dirigente del commissariato di Cividale del Friuli e negli ultimi sette anni come dirigente della Digos.