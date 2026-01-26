Kras cinico, il Tolmezzo spreca e poi viene punito

Campionato di Eccellenza Fvg: il Tolmezzo Carnia perde la partita contro il Kras.

Secondo stop di fila per i carnici che non riescono a rialzarsi dopo la sconfitta contro il Codroipo, pur avendo creato molte occasioni da rete senza riuscire a sfruttarle a dovere. Ne approfitta il Kras che si porta via l’intera posta in palio.

Il Tolmezzo approccia bene la gara e per oltre venti minuti fa la partita, macinando gioco e creando potenziali pericoli. Nagostinis viene deviato in corner così come il successivo tentativo di De Blasi; al 16’ Buzzi cerca la conclusione con un diagonale potente che esce di un soffio, mentre al 22’ la staffilata di Motta colpisce il palo esterno. Gli ospiti si affacciano dalle parti di Cristofoli al 32’ con Peric, ma il portiere di casa è attento e devia in corner.

Al 36’ Buzzi innesca Nagostinis, la cui girata di testa termina di poco a lato, mentre due minuti dopo Umari rischia grosso perdendo il controllo del pallone che carambola sui suoi piedi e termina incredibilmente fuori. Il Tolmezzo chiude in attacco la prima frazione: al 41’ Nagostinis serve De Blasi che prova il pallonetto, Umari si rifugia in corner. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa parte ancora forte il Tolmezzo con Faleschini sugli scudi: al 2’ serve Motta che conclude a lato, al 5’ tenta la soluzione personale senza fortuna. Poco dopo, un rinvio impreciso dello stesso Faleschini si trasforma in un invito per Beresic, ma Cristofoli compie un intervento decisivo. Al 9’ Faleschini prova ancora da fuori, colpendo la traversa piena.

Messo alle corde, il Kras prova a reagire: al 12’ Pitacco impegna Cristofoli, che si ripete due minuti più tardi su Pehavec. L’occasione più clamorosa capita però al Tolmezzo, con due tentativi ravvicinati salvati sulla linea da portiere e difesa ospite. Dal gol mancato al gol subito il passo è brevissimo: sul lungo rinvio di Umari, un errore di comunicazione tra difesa e portiere spalanca la porta a Pitacco per l’1-0.

Il Tolmezzo accusa il colpo e sei minuti più tardi concede spazio a Peric, che trova il raddoppio con una conclusione sotto la traversa dal limite. Sotto di due reti, i carnici cercano la scintilla per riaprire la partita, ma le poche energie fisiche e mentali frenano la reazione, che arriva solo al 92’: Male stende Nagostinis da ultimo uomo, e dalla successiva punizione di Motta nasce il gol che accorcia le distanze. Non basta. Domenica prossima trasferta a caccia del riscatto, in casa della Juventina Sant’Andrea a Gorizia.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 21^ GIORNATA

TOLMEZZO CARNIA-KRAS REPEN 1-2

Gol: 64’ Pitacco, 70’ Peric, 92’ Nagostinis-

TOLMEZZO CARNIA: Cristofoli, Leschiutta (69’ Sabidussi), Faleschini (85’ Buzzi M.), Solari, Fabris, Persello, Buzzi N., De Blasi, Nagostinis, Motta, Cucchiaro. All.: Vincenzo Radina.

KRAS REPEN: Umari, Ianezic, Ferluga, Kolenc, De Lutti, Male, Pehavec, Peric, Pitacco, Velikonja (74’ Pertot), Barisic (88’ Gotter). All.: Rok Bozic.

ARBITRO: Curreli di Pordenone (Massari-Ionut Catiu)

NOTE – Espulsi: Male per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: De Lutti, Pitacco, Beresic.