Rugby Udine doma la pioggia e Trento: vittoria friulana al “Gerli”

La partita del Rugby Udine.

In un match reso particolarmente impegnativo da pioggia e campo pesante, la Rugby Udine conquista una vittoria importante davanti al proprio pubblico, superando il Rugby Trento con il punteggio di 24-18.

Nel primo tempo i bianconeri costruiscono il successo grazie a un pacchetto di mischia solido e dominante, capace di garantire avanzamento e continuità di gioco nelle condizioni difficili del terreno. Udine sfrutta bene le occasioni create, mantenendo il controllo della gara.

Nella ripresa il Trento cresce, trovando maggiore struttura e intensità, e lotta fino all’ultimo minuto rendendo il finale combattuto. La Rugby Udine però resiste con ordine, gestisce il vantaggio e porta a casa una vittoria di grande valore. I premi di man of the match, offerti da Buiese Distillerie, sono stati assegnati a Enrico Macor per il Rugby Udine e a Nicola Sboner per il Rugby Trento.